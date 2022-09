Educación de calidad, eje clave para las universidades

Tras casi un mes de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y después de la designación como ministro de educación de Alejandro Gaviria, el sector de la educación presenta diferentes retos y expectativas de la gestión en los próximos cuatro años. Portafolio habló con los diferentes rectores de universidades del país, para ofrecer un panorama sobre cómo está la educación superior.



El ministro Alejandro Gaviria, en el marco del Primer Encuentro Nacional Virtual de Secretarios de Educación, planteó que en materia de educación superior, “se deben tener en cuenta aspectos como la ampliación de cobertura, educación de calidad y pertinente, fortalecimiento de la infraestructura educativa y formación de docentes”.



Para el caso de la enseñanza en el sector público, la rectora de la Universidad Nacional de Colombia Dolly Montoya Castaño asegura que el reto de la educación superior es formar ciudadanos integrales como agentes de cambio ético y conciencia social.



“Tenemos que continuar abriendo nuevas expectativas para la población intermedia en nuestras sedes de frontera, donde necesitamos hacer carreras en ecoturismo, agrícolas y que podamos tener un ecosistema en el que cada estudiante pueda elegir su proyecto de vida y encuentre un ambiente para desarrollarlo”.



En el ámbito económico, la rectora aseguró que “nosotros somos universidad Estado y cada gobierno nos va adjudicando presupuesto, pero una mitad la colocan ellos y nosotros colocamos la otra mitad con nuestras actividades misionales. Ojalá tuviéramos mucho más porque las universidades necesitamos profesores, no edificios”.

Educación, uno de los programas sociales a financiar. Archivo particular

Por su parte, el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne, manifestó que uno de los retos en la educación superior son el descubrimiento de nuevas maneras de enseñar diferentes a las aulas de clase tradicionales, con transformación digital, acceso y calidad a la educación.



“En Colombia, desafortunadamente, aún hay mucho por trabajar en términos de acceso y calidad, especialmente en las regiones, para lo cual es necesario contar con el apoyo de todos los actores: público, privado y sociedad civil para garantizar una educación a nuestros jóvenes y así aportar en la formación de sus proyectos de vida”, afirmó.



Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte en Barranquilla, habló sobre la igualdad de oportunidades en la educación de calidad asegurando que “la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación de buena calidad será, en el siglo XXI, un tema tan central en el debate político nacional como lo fue en el siglo pasado la Reforma Agraria”.



Frente a los retos de la educación en materia económica, el rector de la Universidad de América, Mario Posada Peña, dijo que, “los principales retos se encuentran en proponer matrículas de costos razonables y fuentes de financiación que se adecuen a las necesidades de los jóvenes, adultos y familias que quieren ingresar a los programas académicos; lo anterior implica reconocer que cada región del país tiene costos de vida y niveles medios de ingreso diferentes”.



Para el padre Harold Castilla rector general de Uniminuto, los desafíos influyen en, “una propuesta para que los estudiantes tengan aprendizajes significativos en perspectiva de calidad y de generación de conocimiento”.



Otros de los retos son en materia de virtualidad, según el rector del Politécnico Grancolombiano Juan Fernando Montañez, “nosotros propendemos que el estudiante esté conectado el 100% de manera remota y no que esté trabajando offline, esperamos que los estudiantes estén trabajando en las plataformas”.



Según Héctor Bonilla, rector de la Universidad Antonio Nariño (UAN), después de la pandemia, el reto estaba en “trabajar con una universidad sin fronteras con programas que se pudieran extender no solo en el país sino en lugares diferentes”.



Ciencias de la educación

Cecilia Dimaté, decana de ciencias de la educación de la Universidad del Externado, aseguró que los desafíos de la educación se basan en “la articulación entre la educación superior, el mercado laboral y las necesidades sociales del país”, además de “ofrecer la educación básica, media y superior en las que se garantice el desarrollo de saberes, competencias y habilidades que reduzcan las dificultades de ingreso y permanencia de los estudiantes en la educación superior.



En materia económica, manifiesta que se debe entre los Ministerios de Educación, Ciencia, Tecnología y Hacienda promover la investigación, con impacto en el sector productivo y en crecimiento económico, el cual traslade un porcentaje para la educación superior en sus áreas misionales de formación, investigación y conocimiento.



Diana K. Rodríguez T.