Digitalización y nivel de inglés: los retos de la educación en el país

La educación en Colombia, cada vez toma un papel importante dentro del futuro laboral del país. Las diferentes situaciones de transformación en las que se encuentra, le da paso a las empresas para crecer y renovarse ante un nuevo mercado. Sebastián Rodríguez, vicepresidente de operaciones comerciales para Latinoamérica de Pearson Educación, habló del balance de la compañía y de los retos en materia de educación.

¿Qué hace Pearson en Colombia y en la región?



Somos una compañía que desarrolla productos físicos, digitales y servicios educativos que ayudan a la gente a progresar en su vida a través del aprendizaje. Somos el aliado estratégico para solucionar los problemas desde el punto de vista de educación a las personas, las instituciones, las empresas y a los gobiernos.



¿Qué tipo de productos tienen ustedes?



Somos una compañía que vende tantos libros físicos, como libros digitales y así también evaluaciones físicas de papel y lápiz y digitales también. En Latinoamérica hay una gran necesidad de tener papel en la mano para seguir estudiando.



¿Con qué instituciones en Colombia tienen alianza?



Tenemos alianzas con las universidades más grandes como los Andes, Compensar, EAN, Uniminuto y muchas más. También, tenemos relación con los mayores colegios de Colombia. Con empresas como Teleperformance, y otras. Instituciones de inglés como American School Way o el Colombo Americano son parte de nuestra base. Actualmente contamos con 2.500 instituciones y más o menos 300 empresas que son parte de nuestro portafolio.



¿Cómo va el balance de la empresa?



Nuestros números son sólidos en Colombia, estamos creciendo. Las expectativas son de crecer casi el 50% para el cierre del 2022. Colombia es el hub de facturación de Centroamérica, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Paraguay, en donde hacemos toda la operación para esos países.

¿Cuáles son los retos de Colombia en materia de educación?



La accesibilidad a la digitalización en los colegios. Eso es un punto crítico, tener acceso a lo digital es clave en Colombia. Segundo, tenemos una muy baja penetración del idioma inglés. Este pasó a ser uno de los pilares fundamentales del crecimiento para Colombia. Entonces deberíamos de ser capaces de expandir mucho más, para que Colombia sea un hub de servicios para ofrecer en el resto de los países de no habla hispana.



¿Dentro de sus áreas de conocimiento, tienen otro tipo de educación?



Nuestro foco principal es el inglés, pero también tenemos educación superior, bibliotecas virtuales y contenidos para universidades y lo que está relacionado al futuro. El potencial profesional para estar listo para el trabajo.



¿Cuáles son las estrategias para que esa educación le llegue a las personas?



Ese es un punto donde nosotros las empresas tenemos que trabajar con el gobierno en particular y con las empresas de comunicación para lograr que cada vez haya más acceso al internet pero también que funcione. Como primera medida, estamos tratando de que todos nuestros productos y servicios sean accesibles a través del teléfono celular. Sabemos que puede haber lugares donde no hay acceso a internet, pero seguramente todos tienen móvil. Nuestros nuevos desarrollos y todas nuestras tecnologías están enfocadas a que sean utilizables a través del teléfono.



¿La compañía ha hecho transacciones o inversiones?



Compramos una empresa de inglés que desarrolló un app de educación, que acelera todo ese proceso, lograr más accesibilidad y poder estudiar a través de móvil. Entonces eso fue una importante adquisición que hizo Pearson con impacto directo para Latinoamérica y Colombia.



¿En qué se diferencia Colombia del resto de la región?



Colombia es uno de los países de mayor apertura para hacer inversiones. Siempre fue interesante para las empresas invertir porque brindaba seguridad jurídica. Las reglas eran claras y demás. Entonces estamos con las expectativas para que en el futuro continúen y seguir haciendo negocios fuertes.



¿En qué países tienen alcance?



A nivel mundial estamos en casi 80 países y en Latinoamérica operamos en todos con presencia física.



¿Qué planes de transformación tienen?



Estamos en medio de una transformación donde la mayor parte de nuestros productos son digitales. Pero también están disponibles para poderlos imprimir y que los pueda entregar en su versión física. Pero nuestra idea es muy clara: digital first.



¿Cuáles son las tendencias en la educación ahora?



La tendencia es que la educación superior se vuelva virtual. Solo algunas pocas materias o algunas pocas carreras continuarán en el futuro siendo físicas, en ellas podemos encontrar medicina, enfermería. Pero las demás pasarán a ser al menos a ser 90% virtuales y presencialidad en casos específicos. En el caso de los colegios, continuará presencial por un tema de comunicación y de relaciones y demás.



¿Qué expectativas tienen a futuro?



Creemos que las personas se tienen que capacitar constantemente con el inglés y con otras habilidades y otros conocimientos. Pero claramente la única forma de sacar a las personas de una situación difícil es a través del aprendizaje.

Diana K. Rodríguez T.