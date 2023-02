Modelo dual de educación reduce el desempleo juvenil

La implementación de nuevos modelos en educación superior viene impactando el aprendizaje en Colombia. En esta ocasión, Carl Henrik Langebaek Rueda, rector de Uniempresarial, en entrevista con Portafolio habló sobre el modelo dual que la institución aplica, donde el estudiante tiene la oportunidad de tener una co-formación entre la universidad y el empresariado, un modelo conocido como dual.

(Modelo híbrido de educación, un último cambio del Plan de Desarrollo).



¿En qué consiste este modelo de educación?

Los estudiantes aprenden en dos escenarios, en el aula, donde les enseñan la teoría, y la vida real, donde aprenden cómo son las cosas. El estudiante entra a la universidad, sale a trabajar en la empresa, vuelve a la universidad y así sucesivamente, pero no con la filosofía de hacer prácticas. El estudiante va a la empresa a seguir aprendiendo, con tutores y maestros de la universidad trabajando juntos.

Este modelo garantiza el aprendizaje de la vida laboral, con experiencia y el resultado de todo es que de las mismas empresas en las que ellos llevan a cabo este tipo de educación, al salir los contratan, porque es una persona que ha estado vinculada, aprendiendo y trabajando.

¿Qué países han adoptado este modelo?

Alemania, Suiza, Austria, los Países Escandinavos y Corea del Sur. Tienen un desempleo juvenil muy pequeño, porque los estudiantes no salen perdidos a la vida laboral.

¿Este modelo contribuye con las brechas actuales?

Es fundamental. Por ejemplo Alemania tiene 1,6 millones de personas estudiando en este modelo. Esto implica un trabajo conjunto entre universidades, empresas y el Estado, que es un actor clave.

(Educación dual: la respuesta al desafío de aprendizaje + experiencia).



Son personas estudiando que van a tener una posibilidad de empleo mucho más alta que en cualquier otro modelo. Garantiza cerrar la brecha entre la academia y las necesidades de trabajo. Esto lo que el país necesita, porque el desempleo juvenil del Colombia es demasiado alto, eso es inaceptable. Esto pasa porque el sector educativo, no les ha dado la respuesta adecuada.

¿Qué pasa con los que no contratan?

Estos estudiantes si van a van a buscar trabajo y les piden experiencia laboral la tienen, pueden sacar su certificado. Eso da unas ventajas porque ya tienen referencias, saben de qué se trata el trabajo. El mundo universitario se ha desvinculado de la realidad. Algunas universidades se esfuerzan mucho, generalizar es absurdo, pero la realidad es que el mundo laboral y académico se han separado.

¿Desde Uniempresarial han visto crecimiento?

Estamos en una institución que puede duplicar el número de estudiantes sin problema y nos encantaría hacerlo, pero queremos también que el modelo impacte más. Esta es una educación distinta, no porque las otras universidades sean malas, sino porque es especial y tiene ventajas.

¿Se han visto resultados?

Los estudiantes de nuestro modelo se gradúan de su carrera profesional en tres años y medio y no tienen examen de ingreso, no tienen un puntaje mínimo en la prueba Saber 11 para ingresar a la universidad. Sin embargo, al salir los resultados de nuestro Saber Pro es superior al del país en todas las áreas. Esto es prueba de que cuando el aprendizaje se hace en contextos de la vida real, es otra cosa.

(Bajan matrículas en programas de docencia en Colombia).



¿Qué papel cumplen las empresas en este modelo?

Hay que crear conciencia en el empresariado porque las empresas qué opciones tienen: ir al mercado, conseguir las hojas de vida, seleccionar las más cercanas a las necesidades y formarlas. Acá las están formando desde el comienzo. Los empresarios pueden contribuir a la educación, una de ellas es haciendo donaciones a las universidades, magnífico, pero la otra donde pueden tener un impacto en beneficio del país y de ellos mismos, es mediante el modelo dual.

¿Toda la educación debería hacer un tránsito a la educación dual?

Toda formación debería estar la práctica. No podemos seguir formando a los estudiantes para luego soltarlos en un mundo y que tengan un estrellón. Creo que si bien no toda la formación debería ser dual, este modelo es muy importante, cubre muchas áreas, no solo las empresariales convencionales. Las universidades sí deberían hacer esfuerzos más grandes para que las personas estén en contacto con el país.

¿Se avecina una crisis por los altos costos?

Hay mucha frustración porque la educación es costosa. Las instituciones que quieren hacerlo bien tienen un problema de costos altos, también se debe priorizar en qué se gasta la plata porque al final son las familias las que están pagando. Uno de los dramas de este país es que las personas están estudiando, endeudándose. Es un reto grande, en el que el Estado debe intervenir.

¿Tienen empresas aliadas?

Tenemos cerca de 300, en las cuales están nuestros jóvenes haciendo co-formación. Hemos tenido el apoyo de empresas grandes como Nestlé, pero también de pequeñas, medianas e incluso micro.

¿Cómo va el trabajo con Mineducación?

Es lento, el Ministerio de Educación está apabullado por la cantidad de solicitudes que ha tenido como resultado de la pandemia. Sin embargo, entendemos que exista un represamiento muy fuerte.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.