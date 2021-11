Estados Unidos autoriza la entrada del mango colombiano

El mango colombiano recibió autorización de la autoridad sanitaria de Estados Unidos para que se pueda exportar y comercializar en ese país.

Así lo anunció el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia que destacó que con este fruto, ya son más de 100 productos agrícolas colombianos que pueden ingresar al mercado de EE. UU.

El mango colombiano recibe autorización de la autoridad sanitaria de Estados Unidos para ingresar a ese país. Seguimos trabajando para ampliar la canasta exportadora y llegar a más mercados. pic.twitter.com/fHU2YAkuUi — Ximena Lombana (@LombanaXimena) November 22, 2021

El anuncio lo hizo el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Aphis por sus siglas en inglés) que manifestó que “este producto se importará utilizando medidas de protección en todo el proceso de producción que los productores, empacadores y transportistas implementan para minimizar el riesgo de introducir plagas de plantas y malezas nocivas en los Estados Unidos”.

(Carne, mango y aguacate, los líderes de nuevas exportaciones).

De acuerdo con cifras de MinComercio, Colombia exporta cerca de 2 millones de dólares en mango a más de 10 países del mundo, incluidos algunos europeos, Canadá y ahora Estados Unidos.

Tras el anuncio de la autorización para exportar, el presidente Iván Duque destacó que esta decisión es un logro de diplomacia sanitaria que se suma a las autorizaciones de otros productos como el aguacate hass, las uchuvas, los arándanos y los pimentones.

Logro de diplomacia sanitaria. Gracias a trabajo conjunto de @ColombiaEmbUSA @MincomercioCo @MinAgricultura @ICACOLOMBIA @PROCOLOMBIACO mango colombiano tiene acceso al mercado de EE.UU. Con este son 100 productos con acceso como aguacate hass, uchuvas, arándanos y pimentones. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 22, 2021

Por su parte, para Amcham Colombia, esta oportunidad significa un reto interesante para los mangueros colombianos para intensificar la investigación de mercados y de tecnología de producción, empaque y prolongación de la vida útil de la presentación de esta fruta, además del fortalecimiento del programa nacional para el control de la mosca de la fruta, una de las plagas que más ha limitado la exportación frutícola del país, según el ICA.

“Esta es una noticia importante en el proceso de diversificación de las exportaciones no mineras (NME). El sector agrícola es el número uno en las exportaciones NME hacia Estados Unidos y para el caso específico del mango hablamos de un mercado de entre 600 y 650 millones de dólares que importa EE.UU. del mundo según el US Census Bureau”, explicó la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.

Según información del Dane, los principales departamentos productores de mango en el país son Cundinamarca, Tolima, Atlántico, Cesar, Magdalena, Antioquia, Córdoba, Cauca y Valle del Cauca. Los exportadores interesados en vender su producto en Estados Unidos deberán implementar las medidas de protección para mitigar riesgos de plagas en los lugares donde se cultiva la fruta, deberán estar registrados antes el ICA e implementar las acciones necesarias para evitar la mosca de la fruta tanto en la producción como en las labores de empaque. Estas labores deberán ser controladas por las autoridades sanitarias colombianas.

De acuerdo con el US Census Bureau, en materia de frutas hacia Estados Unidos los principales productos exportados por Colombia en 2021 han sido bananos frescos o secos por US$173,5 millones; frutas cítricas por valor de US$25,8 millones y piñas, dátiles y aguacates por US$ 7,2 millones.

Actualmente el principal proveedor de mango hacia Estados Unidos es México con exportaciones por US$ 381,4 millones, seguido por Perú, US$ 77,8 millones y Filipinas en tercer puesto por US$ 31,0 millones.

PORTAFOLIO