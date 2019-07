EE. UU., el destino que mueve las ventas agrícolas

Café tostado, azúcares de caña y filetes de trucha son solo algunos de los productos de la agricultura nacional que han encontrado en Estados Unidos el mercado para ampliar sus ventas y han tenido incrementos considerables en los despachos hacia ese país.



Esto, según los más recientes datos del Dane sobre exportaciones colombianas en mayo pasado, donde las ventas del primer producto en mención crecieron 261%; las del segundo 39,6% y las del tercero 114,3%.



En los cinco primeros meses del año se enviaron a ese mercado US$1.254 millones en exportaciones de la agroindustria, que es prácticamente la misma cifra de 2018, la cual había sido de US$1.255,2 millones, consolidando a Estados Unidos como el principal destino de las ventas externas de este sector de la economía con el 38,6%, por encima de otras zonas importantes como la Unión Europea, en su conjunto, y otros países de Latinoamérica.



“Aunque el café sin tostar, las distintas clases de flores y los bananos siguen predominando en la oferta exportadora del agro, otros productos como los filetes de pescado, el azúcar y el aguacate van labrándose un espacio entre los ítems representativos de nuestras ventas agrícolas a Estados Unidos”, expresó María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia).



Todo esto se suma al ‘boom’ que ha tenido un producto de la industria nacional que se sigue abriendo mercado en los diferentes destinos del mundo: el aguacate hass.



Según las cifras, las ventas de este alimento presentaron un significativo aumento en la primera parte del año, pues se elevaron 1.442%.



En concreto, la comercialización de esta variedad sumó US$452.880 entre enero y mayo, superior a los US$29.374 que se vendieron en el mismo período del 2018.



“Estados Unidos es el mayor consumidor de aguacate nivel mundial con 3 kilos per cápita al año y cerca de 23.000 toneladas semanales, el 96% de ese consumo corresponde a la variedad hass. Abrir ese mercado fue un avance muy importante y una gran oportunidad para aumentar las exportaciones de este producto”, explicó Lacouture.



La directiva hizo énfasis en que Colombia se ubica como el tercer productor mundial de todo tipo de aguacate, aunque aún no figura entre los grandes exportadores de este producto y que “tiene una ventaja sobre sus competidores, pues puede producir aguacate hass durante la mayor parte del año”.



Las exportaciones del agro colombiano a Estados Unidos representaron el 69,1% de las ventas no minero-energéticas a ese país, lo que lo convierte en un ‘bálsamo’ para los despachos del sector agrícola, que en los cinco primeros meses cayeron 1,6%.