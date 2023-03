Efecto de la inflación en la educación superior, según cuatro rectores

La educación fue uno de los sectores más golpeados por la inflación en el país durante febrero de 2023, debido a que el impacto en las matrículas llegó a 8,5% en su tasa mensual.

(Regreso a clases jalonó la inflación en febrero de 2023).

Portafolio habló con Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte; Alejandro Cheyne, de la Universidad del Rosario; Esteban Piedrahita, de la Universidad Icesi y José Manuel Restrepo, de la Universidad EIA para ver cómo esta afectó a las instituciones que dirigen.

(Variación anual de la inflación llegó a 13,28% en febrero).

Para algunos, la inflación sí impactó la matricula en las universidades y para disminuir la deserción estudiantil por factores económicos, muchos implementaron programas de becas y apoyos financieros para ayudar a que los estudiantes terminaran sus ciclos de educación superior.

“Las instituciones de educación superior no oficiales se comprometieron a que el impacto inflacionario fuese menor en las familias de los estudiantes”, explicaron.

Por el contrario, para otros la inflación no afectó.

Archivo particular

Adolfo Meisel Roca ​Universidad del Norte (Barranquilla) Para el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel Roca, “la inflación no afectó negativamente el pago de las matrículas” de los jóvenes de la región caribe que estudian en la capital del Atlántico. Ahora bien, afirmó que durante la pandemia ocasionada por el covid 19 sí hubo una creciente solicitud de alivios económicos y ofrecieron becas para apoyar a los estudiantes. Menciona que “en el 2020 se entregaron 274 nuevas becas a estudiantes de primer ingreso” y consolidaron una inversión “para entregar 1.154 becas parciales a estudiantes que cursaban algún semestre”, esto con el propósito de “impulsar la continuidad estudiantil ante la crisis sanitaria por la pandemia”. El rector agregó que “después de la crisis, las solicitudes de alivio disminuyeron y que la matrícula se recuperó al 100%”. Otro de los puntos claves es que en la Universidad del Norte la “deserción semestral por razones financieras es de 2,5%”, que no está directamente asociada a la inflación en el país.

José Alejandro Cheyne García Universidad del Rosario (Bogotá) Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, reafirma la premisa de que la inflación sí ha afectado a la educación, por lo tanto, “las universidades tienen el desafío de acompañar a los estudiantes y a sus familias”. Por lo anterior, desde la entidad se han generado alternativas de financiación directas y con la ayuda de entidades financieras. Esto con un programa de becas y apoyo para el sostenimiento. Menciona que en esos programas ofrecen alimentación y transporte también. En efecto, afirma que también hubo un aumento en la solicitud de alivios financieros por parte de los estudiantes, y “se ha aumentado en más de 157% la financiación directa, se ha apoyado los programas de Generación E y Jóvenes a la U, así como varias alternativas de crédito directo”. En cuanto a deserción, menciona que ha sido multicausal y en el 2021 observaron un leve incremento de la deserción, pero no superó un punto porcentual respecto a 2020. Cheyne manifestó que su propósito lograr la permanencia de los estudiantes.

Esteban Piedrahita Uribe Universidad Icesi (Cali) En el caso de la Universidad Icesi, con sede en Cali, según menciona Esteban Piedrahita, su rector, “no se ha visto un afectación clara de la inflación sobre las matrículas”. De hecho, Piedrahita afirma “que en el 2021 y el 2022, por recomendación del Ministerio de Educación Nacional, el alza de matrículas estuvo por debajo de la inflación”. Medida que pudo ser una de las que contribuyó a el poco efecto de l a inflación sobre la Universidad Icesi. A lo que se suma que tienen “muchos mecanismos de becas y apoyos financieros”, que hacen que no tengan “un indicador alto de deserción por motivos económicos”. Frente a los efectos de la pandemia, menciona que “aún están tratando de entender el impacto sobre las capacidades con las que entran los muchachos a la universidad, pero es muy probable que sí se vean efectos y que deben fortalecer algunas competencias básicas”. También agrega que “no es sostenible para las universidades seguir aumentando las matrículas por debajo de la inflación, porque los costos sí suben”.

4

José Manuel Restrepo

​Universidad EIA (Envigado)



José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, menciona que “la inflación efectivamente ha golpeado al sistema educativo, particularmente a la educación superior no oficial, también en la oficial por costos”.



Una de las apuestas que ve fundamental en la disminución del impacto de la inflación sobre la educación es “el compromiso de las instituciones de educación superior no oficiales por lograr que el impacto inflacionario sea menor en las familias de los estudiantes”, compromiso que se evidencia en su universidad con “programas de becas mucho más complejos y comprensivos”.



Adicionalmente, dice que “han asumido los beneficios que en este momento viene dando el Icetex a través de la reducción en los costos de la financiación. Realmente, las instituciones de educación superior no oficiales han sido la razón por la cual el Icetex ha podido dar los beneficios que ha dado hasta ahora”.



Considera que luego de la pandemia, la educación se fortaleció en cuanto a la implementación de tecnologías, pero se afectaron las habilidades sociales.