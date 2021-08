El 11,2% de colombianos aseguró que no recibió ingresos en julio

De cada 10 ciudadanos, uno no percibió ingresos en julio. Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su reporte de Pulso Social para julio, en el cual reveló que 11,2% de los colombianos no devenga ingresos actualmente, una tasa que asciende a 13,7% en el caso de las mujeres y se mantiene en 7,2% para los hombres.



Justamente, el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, enfatizó en este punto como un indicador que permite medir la recuperación de los hogares, ya que si se compara con el resultado de julio de 2020, mes en que el Dane empezó a registrar la encuesta Pulso Social, se percibe una diferencia de 16,4 puntos porcentuales (pps), dado que en julio de 2020 eran 27,6% de las personas las que aseguraban no estar percibiendo ingresos.



En julio de 2020 el porcentaje de hombres que indicó no estar registrando ingresos estaba en 22,1%, 14,9 puntos por encima del dato de julio de este año, y por el lado de las mujeres eran 30,9%, lo que implica una diferencia de 17,2 pps en la variación anual en la medición.



“Una de las variables más importantes que nos mide indirectamente qué está pasando con las condiciones de empleabilidad está asociada con la pregunta que hacemos de si usted tiene ingresos o no, y si tiene, si pueden ahorrar o no. La situación más crítica es que nos digan, no tengo ingresos”, comentó Oviedo.



El director del Dane se refirió a como para el mes de julio se tiene una brecha de casi 5 puntos porcentuales en la respuesta cuando el “informante idóneo” (el jefe de hogar) forma parte de una familia que durante el último año ha estado en situación de pobreza, ya que en estos casos la posibilidad de no contar con ingresos asciende a 13,9%.



“Para los hogares que estaban fuera de esa condición de pobreza vemos una menor prevalencia, de apenas 8,9% de ellos respondiendo no contar con ingresos”, explicó Oviedo.



Así mismo, el Dane dio a conocer que, por regiones, la ciudad con el mayor porcentaje de personas que respondieron en julio que no tienen ingresos están en Sincelejo, con 40,3% de la población encuestada en la ciudad, seguida por Popayán (39,8%) y Valledupar (38,5%). Por el contrario, en Bucaramanga el porcentaje de personas que respondieron no devengar ingresos está en 2,8%, en Santa Marta en 4,1% y en Pasto en 4,6%, lo que ubica a estas tres ciudades como las del indicador más bajo.



Por otro lado, la entidad informó también que 77,3% de los jefes de hogar consultados por la autoridad estadística respondió negativamente a la pregunta sobre si actualmente tiene posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos y solo 11,5% de los ciudadanos de las 23 principales ciudades del país respondieron afirmativamente.



En el caso de los hogares que se catalogan como pobres la imposibilidad de ahorrar está en 81,5% de las personas en esta categoría, mientras que 73,8% de los que no son pobres indicaron no poder guardar parte de su ingreso. En el caso de los que sí tienen posibilidad de ahorrar, la brecha es mucho mayor, pues solo 4,6% de los hogares pobres está en posibilidad de ahorrar alguna parte de sus ingresos, mientras que si se mira por los hogares que no se encuentran en niveles de pobreza la posibilidad asciende a 17,3% de las familias.



INDICADOR DE CONFIANZA



El reporte de Pulso Social presentó también el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) que se ubicó en 35 puntos, el más alto de los últimos 13 meses, desde julio de 2020. Esto, además representa un aumento de 3,3 puntos frente al registrado en junio de este mismo año. Por sexo, este indicador fue 35,2 para los hombres y 34,9 para las mujeres.



El Dane mostró también como el 46,5% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en julio de 2021 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás, y para el 42,4% era igual. Al mismo tiempo, para el 48,3% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 15,3% será peor.



“Estamos observando un nivel máximo de confianza del consumidor de 35 puntos. Todavía persisten algunas perspectivas muy negativas de parte de los hogares, pero estamos observando una corrección muy importante, es el mejor resultado no solo en lo corrido del año, sino desde que iniciamos con esta encuesta de Pulso Social”, dijo Oviedo.



Según el director del Dane, “tenemos una consolidación del nivel de confianza de los hogares, donde los motores fundamentales están asociados con el avance que han visto los hogares en la comparación presente pasado de la situación económica de los hogares”.



Por otro lado, el reporte también evidenció que 69,8 % de las familias dijo sentir que tiene menos posibilidades de acceder a artículos de primera necesidad actualmente, en comparación con hace 12 meses, y en cuanto a su capacidad de gasto, el 9,6 % de las familias cree que podrá salir de vacaciones en los próximos 12 meses, aumentando y alcanzando niveles similares a los que se tenían en diciembre del 2020.



EL EFECTO DE LAS VACUNAS



En la encuesta otro factor que se destacó es la brecha que se presenta en materia de vacunación, ya que mientras en los hogares pobres la respuesta afirmativa fue de 42,8% de las jefaturas de hogar, en aquellos que no son pobres la vacunación ya asciende al 66% de los encuestados, lo que muestra una diferencia de 23,2 puntos porcentuales.



“La brecha entre las jefaturas de hogar pobres, y aquellas que no se encontraban en situación de pobreza incrementó, ya que era de 21 puntos porcentuales en el mes de junio”, explicó Oviedo.



En cuanto al avance en la inmunización, la encuesta mostró como para julio se llegó a un nivel de 55,3% de los participantes.



