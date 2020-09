El 17% de las empresas no podrían aplicar a los subsidios a la nómina

Si bien esta semana el Congreso aprobó la extensión del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) y un subsidio más alto para la prima de diciembre, empresarios alertan que dicha iniciativa no alcanza a cobijar a cerca de 280.000 organizaciones que están registradas como naturales y tienen hasta 3 empleados, lo que representaría el 17% de la fuerza empresarial que tiene el país.



Cabe recordar que el pasado martes el Senado aprobó en plenaria el proyecto de ley que busca ampliar el Paef hasta marzo del otro año, y con el que se pretende mitigar la pérdida de empleos formales.



La iniciativa que avaló el Congreso también incluye un artículo para que haya un subsidio mayor, del 70%, para los sectores más afectados por la crisis, como los de turismo, gastronomía, hotelería, artísticos, de entretenimiento y recreación.



De igual manera incluyeron un artículo, propuesto por las senadoras Angélica Lozano y Sandra Ortiz, que exige que haya un enfoque diferencial para los empleadores que contraten mujeres, quienes recibirán un 20% adicional al monto inicial, que es de 40%.



Ante ese panorama y si bien los empresarios aplaudieron la extensión del programa, también llamaron la atención sobre la necesidad de que este también proteja a las microempresas, que son el grueso del tejido empresarial en Colombia, el 92,4%, según Confecámaras y el Registro Único Empresarial (Rues).



De acuerdo con Rosmery Quintero, presidenta del gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas (Acopi), “nosotros insistimos en que se protegiera a la microempresa y al trabajador autónomo y no fue posible. No es un esfuerzo tan significativo en términos económicos, porque valdría al menos $560.000 millones para esas 250.000 organizaciones, que en este momento no pueden aplicar a los subsidios”.



De hecho, la foto empresarial al cierre del año pasado, según Confecámaras-Rues y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), apunta a que las empresas constituidas como personas naturales que tenía entre 1 y 2 colaboradores ascendía a 280.003, que a su vez tenían a 309.157 empleados formales. Según las condiciones aprobadas del Paef, estas empresas no podrían acceder a esos subsidios.



Para Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo y experta en temas laborales, que no se haya aprobado la posibilidad de que algunas microempresas puedan acceder a esas ayudas a la nómina y a la prima tendría un impacto importante en el mercado laboral para lo que queda del año.



“Yo aplaudo la extensión del programa, pero no se puede dejar de lado a las microempresas cuando son la mayoría. Además, cabe resaltar que estas organizaciones contratan en su mayoría a mujeres y a trabajadoras domésticas, que también quedarían por fuera”, dijo Fernández.



EL RETO DEL EMPLEO



Además de la preocupación que surge para las microempresas, Fernández y Quintero llaman la atención sobre la posibilidad de que siga subiendo el número de informales en Colombia, por la acelerada destrucción de empleos. “Es un peligro enorme, porque muchos de esos nuevos desempleados buscarán otras salidas y entrarán a la informalidad”, dijo Quintero.



Finalmente, Fernández dice que será urgente tomar medidas lo más pronto posible para evitar que se sigan destruyendo empleos, lo que incluye unas reformas estructurales en ese sentido. “Si no queremos subir la informalidad y el desempleo, se tienen que hacer cosas ya para empezar a ver resultados en el mediano y largo plazo”, concluyó.



ASÍ LE HA IDO AL PAEF



Con corte a agosto, 134.369 empleadores se habían acogido al Paef, lo que ha beneficiado a 3,3 millones de empleados y ha significado $3,1 billones, según datos de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UNGPP), entidad que administra el Paef y los subsidios a la prima.



Los recursos desembolsados se han concentrado en las empresas muy grandes, que han recibido el 36,7% de los subsidios y que tienen 1,2 millones de trabajadores. Las microempresas han concentrado el 11% de esas ayudas. En cuanto al Programa de Apoyo a la Prima, este le llegó a 85.063 empleadores, 860.246 trabajadores, con subsidios que ascienden a $189.000 millones.