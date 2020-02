El 2019 fue un mal año para el segmento de VIS

La construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) no tuvo un buen año en 2019. Según las cifras del Dane, el dato de las unidades terminadas fue de 62.787, cifra inferior a la de un año atrás (2018) que se ubicó en 71.027 viviendas. Es decir, tuvo una reducción del 11,6%.



Del total del área censada (27’819.932 m2), el 74,8% tiene como destino vivienda diferente a interés social, mientras que el 25,2% restante corresponde a (VIS); es decir, 7’006.814 m2.



En el cuarto trimestre del año anterior se registró un incremento del área culminada para el sector vivienda del 13,2%, respecto al tercer trimestre de 2019, quedando por encima de los tres millones de m2. Por parte del mercado VIS, se evidenció una variación trimestral de 7,5% y totalizó 964.642 m2.



En este mismo segmento, en los últimos tres meses de 2019, el 52,3% de las obras están en construcción; el 33,9% se encuentran paralizadas, y el 13,8% son obras culminadas.



Por otro lado, en las viviendas no VIS se censaron 20’813.118 m2. De esta área, 71,4% se encuentra en proceso, 18,3% obedece a obras paralizadas, y 10,3% a culminadas.



Referente a las unidades en proceso, los apartamentos fueron el tipo de vivienda de mayor proporción con 53.081 unidades en el último periodo del 2019. Sin embargo, hubo una reducción de 2.836 unidades en comparación con el mismo periodo del año 2018.



Las casas, por su parte, representaron 9.288 unidades en proceso, lo cual equivale a un incremento de 151 viviendas haciendo la comparación con el mismo periodo del año precedente. Cabe resaltar que en total, dentro de las unidades en proceso, 62.369 fueron con destino VIS y 137.039 correspondieron a no VIS.



Dentro de las áreas de influencia, las de mayor participación en territorio de obras iniciadas (VIS y no VIS), fueron Bogotá, Cundinamarca y Medellín. Así mismo, las de menor participación fueron Montería y Santa Marta con un 0,3% y 0,8%, respectivamente.



También, en las obras paralizadas, las VIS aumentaron en un 10,2% en los últimos tres meses.