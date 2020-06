El 30% de los casinos y bingos han cerrado por la coyuntura

Luego de la reactivación progresiva de algunos sectores como el comercio desde la primera semana de este mes, otros negocios mantienen altas expectativas para que el Gobierno autorice su operación. Es el caso de los establecimientos físicos de juegos de suerte y azar, que en mayo enviaron los protocolos al Ministerio de Salud para poder retomar sus actividades.



(Colombia registra nuevo récord diario de infectados por coronavirus).

Dado que aún no han recibo respuesta, otra carta fue remitida al Gobierno por Fecoljuegos, Asojuegos y Cornazar, gremios que detallan el balance de la afectación en bingos y casinos, dado que ya opera la lotería y el chance.



“Con este escenario de total incertidumbre e insostenibilidad de la operación, más de 60.000 empleos directos y 180.000 indirectos están en riesgo, principalmente los hogares del 80% de mujeres cabeza de familia y primer empleo”, destaca el documento.



(Apuestas caen 90% por suspensión de eventos deportivos).



Y es que respecto a los protocolos, Evert Montero, presidente de Fecoljuegos manifiesta que los casinos y bingos del país no son espacios de asistencia masiva y que el aforo normalmente no supera la ocupación del 50%. Además, “entre dispensadores de gel, señalizaciones, capacitación de los empleados y demás aspectos necesarios para la industria de acuerdo con las normas de bioseguridad, los operadores de estos negocios están invirtiendo aproximadamente $500.000 millones”.



A esto se suma, Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, gremio que agrupa a los chances y loterías del país, para quien las cifras demuestran la necesidad de la apertura de estos oytos juegos. “En febrero de 2020 en momentos de normalidad, las máquinas autorizadas fueron 88.091, 571 mesas de casinos y 20.773 sillas de bingos, esta modalidad denominada juegos localizados generó $21.922 millones por derechos de explotación y un IVA de 15.000 millones para la Nación”, resaltó el empresario.



Cabe destacar que Asojuegos apoya la iniciativa de los localizados, aunque desde el pasado 24 de abril a través del decreto 593, el Gobierno autorizó la operación a los chances y loterías en Colombia. Con la reapertura, destaca Restrepo, en mayo este segmento alcanzó el 40% de las ventas logradas en febrero. E incluso, con corte a junio, algunos departamentos llegaron al 70% de lo percibido en el segundo mes del año.



EL BALANCE DEL SECTOR



Luego de tres meses, en los que se ordenó el cierre de 2.765 establecimientos de casinos y bingos mediante la resolución 453 de 2020, las pérdidas para el sector son cercanas a $1 billón. En este sentido, el dirigente de Fecoljuegos anuncia que se han dejado de transferir $90.000 millones a la salud, $45.000 millones por concepto de IVA y $9.000 millones a los gastos de administración de Coljuegos, sin contar lo 678.000 millones de los gastos de operación de estos negocios.



A esta altura de la pandemia las dificultades para cubrir los cánones de arrendamiento han ocasionado que cerca del 30% de los operadores de este servicios hayan tenido que cerrar sus puntos de venta y que empresas multinacionales con presencia en el país estén considerando retirar su inversión.



Además, Montero destaca que en una encuesta realizada por la organización el 90% de los empresarios afiliados al gremio manifestaron que están totalmente ilíquidos, considerando la opción de declararse insolventes o imposibilitado para seguir la operación.



La preocupación sobre todo es latente entre los empleados que trabajan en estos negocios, para quienes sus empleadores no van a poder sostener indefinidamente sus puestos de trabajo por la inoperancia de los establecimientos. “Tomamos la iniciativa y organizamos a través de la plataforma change.org una solicitud al Gobierno para que se fije una fecha pronta de apertura para casinos y bingos. En este momento estamos reunidos bajo esta solicitud los empleados de más de 365 operadores que existen en el país”, afirmó Zulma Palacios, trabajadora de Zamba Casino Pereira.