‘El 37% de los empleadores suspendió aporte pensional’

Archivo particular

Con el crecimiento de la pandemia del coronavirus el Gobierno tuvo que tomar medidas para evitar las aglomeraciones y que de esta manera los contagios aumentaran exponencialmente y especialmente con los miles de pensionados de Colpensiones que por años acudían a hacer las filas mensualmente. En la actualidad el 97 % de los jubilados están bancarizados y no tienen necesidad de ir lejos de sus casas para reclamar sus mesadas.



¿Qué tan cerca estamos de vivir lo que hacen en Perú y quieren hacer en Chile, de poder gastar parte del ahorro pensional para sobrellevar la crisis?



Eso lo tendrían que definir las entidades encargadas de las políticas pensionales en Colombia y eso no es de mi competencia.



¿Una de las medidas de la emergencia fue permitir que los empleadores suspendieran por dos meses el pago de aportes pensionales. A cuánto ascendió esa suspensión?



El Gobierno Nacional había estimado que $1,5 billones se dejarían de percibir, pero no todos utilizaron dicha facultad. El 37 por ciento de los empleadores se acogió y la cifra va en $630.000 millones y al final va a ser entre 650.000 y $700.000 millones.



¿Las pensiones altas, de más de $10 millones mensuales cómo están ayudando en la crisis?



A través del impuesto solidario, que se creó por tres meses, se han recaudado cerca de $65.000 millones de pesos. 12.182 pensionados lo hicieron en mayo, 13.183 en junio y 13.772 en julio. De todas maneras es una porción pequeña de los 1’400.000 pensionados que tiene Colpensiones.



Se estableció que unos 20.000 pensionados de fondos privados fueran trasladados a Colpensiones.



¿Esto ya se hizo?



La medida es exclusiva para los pensionados cuyos saldos en su cuenta individual pueden alterarse, teniendo en cuenta que los recursos a través de los cuales se paga una pensión en la modalidad de retiro programado se encuentran en un capital que se podría ver afectado por coyunturas financieras, y de los que se habían identificado, ninguno a pasado. El 31 de octubre es para hacer esa operación. Se está analizando toda la información.



¿Cómo va el programa de Beneficios Económicos Periódicos?



Cuando llegamos habían 8.000 adultos con ingreso vitalicio y hoy son 27.246. Se ha triplicado el programa en año y medio. Se ha fortalecido pues hay 1’454.916 vinculados al programa. Estas son las personas que adoptan la decisión de tomar un ingreso vitalicio para tener una protección a la vejez. Llegan a la edad de retiro y los recursos pueden gastarlos como quieran, pero no hay seguro como los BEPS. Han seguido creciendo y van a disponer de unos recursos de por vida. El promedio que recibían para el 2019 era de $213.000 pesos mensuales.Cuando llegamos en 1998 era $130.000 pesos al mes.Hacemos campañas de ahorro. Además, por el ahorro el Gobierno les brinda de regalo el 20 %.



¿Cómo va la bancarización de los pensionados?



En este momento es del 97 % y a finales de 2018 era del 75 %. Muchos de ellos nunca había tenido un solo producto financiero y ahora, gracias a la facultad jurídica, miles de ellos tienen una cuenta bancaria y disponen de sus recursos de muchas maneras, pues además lo que más valora una persona mayor es la seguridad.



¿Qué otra novedad tienen?



Somos la única administradora pensional que tiene solicitud de pensión en línea y claro, también tenemos atención personalizada.