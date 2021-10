El 40% de los propietarios de micronegocios están en hogares pobres

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó un informe sobre la situación de pobreza de los propietarios de micronegocios en el país, según el cual, el 40% de los propietarios de micronegocios están en hogares en condición de pobreza.



Esto implica un crecimiento frente a 2019, cuando el 33,8% de los propietarios de micronegocios estaban en situación de pobreza monetaria.



“Cuando miramos por pobreza extrema los movimientos son en el mismo sentido que en pobreza monetaria, pasó para los propietarios de micronegocios de 8,9% en 2019 a 12,8% en 2020”, explicó Ricardo Valencia, subdirector del Dane, durante la presentación del informe.

De acuerdo con el reporte del Dane, una de las características que se encuentra entre los propietarios de micronegocios es una prevalencia a estar en edades entre los 35 y los 65 años, la mayor participación está entre 46 y 65 años con 23,4% del total de los propietarios, y 36 y 45 años con 22,5%.



Así mismo, destaca en cuanto a nivel de estudios una preponderancia en los bajos niveles de formación. “Tenemos unos niveles bajos de formación, concentrados en propietarios que no tienen ningún nivel educativo o tienen solo educación primaria, con 37,4%, seguido por 45% con nivel secundaria. Y ya baja bastante la prevalencia para aquellos propietarios con alguna formación técnica o tecnológica, con 7,4% y para aquellos con formación de pregrado es 10,2%”.



De acuerdo con cifras de la entidad, en 2020 se tenía que en el país había 5,4 millones de microngeocios, y así mismo, el informe del Dane evidenció que otra de las características de los propietarios de estas unidades económicas es su alto nivel de informalidad.



“Los propietarios de los micronegocios están muy descubiertos en materia de seguridad social, en especial en pensiones. El 90,9% de los propietarios en 2020 reportó no estar afiliado a pensiones, lo cual se refleja en los niveles de pobreza monetaria, que son bien diferenciados entre afiliados y no afiliados”, explicó Valencia.



PORTAFOLIO