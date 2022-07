El 52% de discapacitados que trabaja es por cuenta propia

Más de la mitad de las personas con alguna condición de discapacidad, y que trabajan, lo hacen por cuenta propia.



Según el reporte de mercado para este grupo poblacional que presentó esta semana el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para el periodo marzo-mayo de 2022, de 458.000 personas con algún tipo de dificultad para realizar actividades básicas diarias que se encuentran ocupadas, 239.000 son trabajadores por cuenta propia. Es decir, el 52%.



Vale mencionar que para el Dane una persona se cataloga como ocupada siempre que haya trabajado por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia; que aunque no haya trabajado en ese periodo sí tuviera un trabajo; o cuando son trabajadores sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.



A nivel nacional hay 2,54 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de los cuales, 2,17 millones están en edad de trabajar. Pese a ello, hay 1,64 millones que permanecen fuera del mercado laboral, y 69.000 que se encuentran desempleados, o buscando trabajo.



De otra parte, el 30,6% de los ocupados que tienen alguna discapacidad, es decir, 140.000 personas, trabajan como empleado particular; el 4%(18.000 personas) como empleado estatal, y el 3,5% (16.000 personas) son trabajadores familiares sin remuneración. Además, 16.000 son jornaleros o peones; 15.000 figuran como patrones o empleadores y 14.000 se dedican a servicios domésticos.



Así mismo, para el periodo de referencia, el Dane reportó que la tasa de desempleo para esta población se ubica en 12,3%, una brecha de 1,9 puntos porcentuales frente al desempleo para las personas sin discapacidad (11,3%).



El reporte entregado por la entidad estadística destacó además que para el periodo de referencia la rama de actividad económica que más concentró población ocupada con discapacidad fue agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (19,8%), con 91.000 trabajadores.



Población campesina



El Dane también entregó esta semana otro reporte de mercado laboral con enfoque diferencial: el de la población campesina. Según las cifras oficiales, en el trimestre móvil marzo – mayo 2022, 14,56 millones de personas mayores de 15 años se identificaron subjetivamente como campesinas a nivel nacional.



De esta población, 4,88 millones de personas se ubican en las cabeceras urbanas, mientras que 9,66 millones de personas que se consideran campesinos viven en los centros poblados o municipios y en las zonas rurales. En estas áreas el 15,9% de la población no se auto reconoce como campesina.



Del total de la población campesina hay 6,1 millones que se encuentran ocupados, mientras que 632.000 están en búsqueda de empleo. Para la población campesina, la tasa de desempleo se ubicó en el trimestre de referencia en 9,3%. En el caso de los hombres campesinos, el indicador cae a un 6,6%, mientras que el desempleo de las mujeres rurales está en 14,7%.



