El 77,2% de los ciudadanos no puede ahorrar de su salario

La recuperación de la economía se viene dando poco a poco, y a pesar de que las condiciones tanto a nivel macro como dentro de los hogares van repuntando, son muchos los hogares que enfrentan dificultades en materia de ingresos.

De acuerdo con la encuesta Pulso Social para octubre, que presentó ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), actualmente el 77,2% de los hogares no tiene capacidad de ahorrar alguna parte de sus ingresos, mientras que el 8,2% de las familias no siquiera percibe algún tipo de ingreso.

“En este caso hablamos de las jefaturas de hogar y observamos una brecha no solo en destrucción de empleos sino en al recuperación del mismo. Estamos en una relación 1 a 2, es decir, de las jefas de hogar mujeres el 10,1% de ellas está viendo una situación de no percibir ingresos en el mes de octubre mientras que cuando hablamos de jefes hombres esa prevalencia corresponde solo al 5,1%”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.

Sin embargo, Oviedo destacó que ese 8,2% representa, sin embargo, una mejora importante frente a lo que sucedía en 2020 cuando 21,5% de los jefes de hogar manifestaron que no estaban recibiendo ingresos, lo que implica una corrección de 13,3 puntos a nivel de la variación anual.

Además, frente al mes de septiembre de 2021 también se dio una mejora en 1,5 puntos.

“Esto muestra que la perspectiva económica y del mercado laboral, para el mes de octubre van a ser posiblemente mucho más optimistas o positivas que los resultados de septiembre”, dijo Oviedo. Otra muestra de la percepción que tienen los hogares sobre las condiciones de la economía es la relacionada a los precios. El Dane indagó a los colombianos cómo creen que se comportarán los precios en el próximo año. Allí el 30,9% aseguró que seguirán aumentado al mismo nivel actual, y el 45,5% indicó que creen que “aumentarán mucho”. Según destacó Oviedo, esto implica que 76,4% de las jefaturas de hogar creen que se mantendrá la presión inflacionaria.

“Todos somos conscientes de que el país está viviendo un momento inflacionario importante. Pulso social preguntó a los hogares sobre cómo creen que se comportarán los precios en los siguientes 12 meses”, dijo el director del Dane.

Otro indicador sobre los gastos de los hogares está en los bienes básicos. La encuesta indagó a las familias sobre si tienen en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos o alimentos, a lo cual, solo el 6% contestó de forma afirmativa, el 31,2% aseguró que cuentan con las mismas posibilidades, y el 62,8% dijo que no.

Sin embargo, y a pesar de que las condiciones de las familias no son aún las más favorables, un indicador que viene mejorando y que muestra de forma positiva la perspectiva de los hogares es la confianza de los consumidores, índice que inició a medir el Dane desde julio del año pasado.

“Estamos observando nuevamente el indicador más alto desde que hacemos la medición, estamos oficializando un indicador de 38,5 puntos, un incremento de 0,75 puntos frente al dato de septiembre”, dijo Oviedo.

Si bien la cifra de confianza de los consumidores viene registrando históricos por varios meses, el director del Dane reconoció que el incremento entre septiembre y octubre es más modesto que el que vimos entre agosto y septiembre, lo que muestra una “moderación” en el indicador.

En lo que tiene que ver con las perspectivas de los hogares para los próximos 12 meses, el Dane destacó que para el 39,5% la situación económica será igual, para el 35,6% será mejor y solo el 16,7% de los hogares piensa que su situación empeorará.

LA VACUNACIÓN



Otro de los puntos que indaga la encuesta es sobre la intención de vacunación de los ciudadanos. En octubre de 2021, el 84,6% de los jefes de hogar indicó que ya se había aplicado la vacuna, y de los restantes, 9,6% de ellos aseguró que estaba interesados/as en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus, mientras que el 5,8% dijo no estar interesado.

Respecto al principal motivo por el que las personas contestaron que no se han vacunado aún contra el coronavirus, el 46,8% dijo que no ha tenido tiempo para ir a vacunarse. A su vez, entre quienes no están interesados en vacunarse, el 46,5% respondió que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos y el 23,4% no cree que puede lo suficientemente efectiva.

Desde hace un par de meses el Dane viene indagando también sobre la intención de aplicarse una dosis de refuerzo, o tercera dosis, en caso de que estuviera disponible.

Frente a esto, el 86,1% de los jefes de hogar encuestados por el Dane dijo estar dispuestos a aplicarse un refuerzo adicional de la vacuna.

PERSPECTIVA DE TRABAJO

En la encuesta Pulso Social, se indagó a los ciudadanos sobre en qué actividad ocupó la mayor parte del tiempo durante la semana previa a la encuesta. El 54,1% de los jefes de hogar contestaron que estaban trabajando y el 33% dijo estar dedicado a oficios del hogar.

A su vez, el 88,9% de los jefes de hogar manifestó que durante la última semana no estaba trabajando remotamente desde su casa y el 36,3% que sí trabajó remotamente durante la semana de referencia lo hizo 41 horas o más.

A futuro, se preguntó sobre la intención de seguir en trabajo remoto, el 55% de los jefes de hogar indicaron que después de la pandemia no les gustaría trabajar remotamente y 17,7% dijeron que lo harían cinco o más días por semana.​

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Twitter: @LauraB_Elejalde