El agua ayudará a que fluya la reactivación económica del país

El agua, mediante la construcción de acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento, entre otras obras, se convertirá en el 2021 en uno de los motores de la reactivación económica del país mediante la generación de empleo y la movilización de las economías locales, así lo dio a conocer el viceministro de agua, del ministerio de Vivienda, José Luis Acero.



¿Por qué dicen ustedes que el agua contribuirá a la reactivación económica del país?



Porque es uno de los sectores bandera en el proceso de reactivación que ha propuesto el gobierno Nacional. En el mismo, el papel de la obra pública tiene un protagonismo que es movilizar las economías tanto a nivel agregado como a nivel local.



Para el próximo año el gobierno Nacional dobló el presupuesto que se tenía asignados en los últimos 8 años. Esta priorización para el sector de agua potable y saneamiento básico tiene un doble propósito: el social y el desarrollo local para lograr la universalización.



Tener agua potable se convirtió en un factor prioritario con la pandemia, lo que a su vez generará empleo y encadenamiento productivo en todo el país.



¿Cuántos proyectos y por cuánto valor son los recursos?



Tenemos identificados 158 proyectos de acueducto y alcantarillado en 132 municipios (en 29 departamentos) por un valor de 1,7 billones de pesos que impactarán directamente a unas cinco millones de personas.



¿Cuáles serán algunas de las obras más importantes?



Hay de todas las magnitudes: En Leticia tenemos un proyecto de 100.000 millones de pesos como parte del plan maestro del municipio, en Barranquilla hay otro que es la ampliación de redes al norte de la ciudad. Queremos que todos sean catalizadores de desarrollo en las diferentes ciudades donde se ejecutan.



¿Cuántos empleos esperan generar?



Unos 12.000 empleos directos: alrededor de 7.000 en mano de obra no calificada, unos 3.000 de mano de obra calificada y en indirectos unos 4.000, que se espera que se produzcan el año entrante, durante el pico de construcción. Después de terminadas las obras tendremos unos 600 empleos permanentes con los operarios que se necesitan para estas obras.



El encadenamiento productivo puede generar unos 1,2 billones de pesos adicionales en otros sectores, siendo los más significativos la industria, el comercio y la construcción.

También hay que tener encuenta el encadenamiento hacia atrás, que consiste en la compra de insumos como cemento, asfalto, yeso, hierro, etc.



¿Cuándo comienzan o ya comenzaron las obras?



Ya comenzaron con el programa ‘Compromiso por Colombia’. Hay unos que están en licitación, otros en firma de convenio y otros que ya empezaron a construirse.



¿Cuánto aportarán estos proyectos al PIB del país, el año entrante por ejemplo?



Calculamos que cerca de un 0,4% de crecimiento adicional para el PIB del 2021.



¿La inversión es solo del gobierno Nacional o son cofinanciados con los entes locales o regionales?



Hemos promovido que todos estos proyectos se hagan con confinanciación de los entes regionales y locales, por un tema de potenciar los recursos. Entre todos ponemos un poco y al final se benefician las poblaciones.



¿De ese monto cuánto financia el gobierno Nacional y cuánto los entes locales?



De los 1,7 billones de pesos, el gobierno Nacional aporta cerca de 900.000 millones de pesos, y con eso logramos traer el resto de recursos de los gobiernos municipales y departamentales.





¿Hay algunas condiciones para que participen?



El gobierno Nacional está fortaleciendo los proyectos de planes de agua a nivel departamental. Y las condiciones son la utilización de pliegos tipo con el fin de darle una mayor transparencia y estructuración a los procesos. Con esto lograremos más eficiencia en la ejecución de los recursos públicos.



La segunda es que se priorice la contratación de mano de obra local. Entonces la idea es que cuando se requiera mano de obra como contracción de ingenieros, maestros de obras, obreros, lo abran primero al barrio, luego al municipio, después a la ciudad, al departamento y si no se consigue la persona pues al resto del país. Queremos que el impacto económico de las obras se concentre en el municipio beneficiario para mover las economías locales.



