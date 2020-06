El aislamiento impulsa la demanda de computadores

La necesidad de las familias de trabajar y estudiar desde la casa ha generado un aumento en la compra de computadores, especialmente portátiles. Así lo muestran las cifras de la industria y de varias empresas del sector.



“Hemos podido hacer comparaciones con otros países y los comportamientos en China, España e Italia, por la cuarentena, ha sido bastante similar en Colombia. Online es el que crece, computadores es la categoría de tecnología que más aumenta”, señala Adriana Téllez, Industry Sales Director de GFK, especializada en hacer seguimiento a este mercado.



Definitivamente, los portátiles representan el 87% de las ventas. Acumulado, de enero a abril de este año, frente a igual período del año pasado creció 21% en unidades y un 32% en valor, que corresponde a 217.596 aparatos.



Si se compara lo comercializado en abril vs. marzo del 2020, el aumento es del 61%, por la intensificación del aislamiento. En mayo también se nota un crecimiento fuerte, comentó la experta. Para esa época, el precio promedio el año pasado era aproximadamente de $1,4 millones y ahora está en $1.5 millones.



Las ventas virtuales, partiendo de bajas unidades vendidas, crecieron 100% en abril frente al mes precedente, mientras que respecto a abril del 2019 el aumento fue del 900%.



Se ve una mayor confianza del consumidor para utilizar la tarjeta de crédito. El cliente hace un presupuesto según sus necesidades, utiliza Internet para comparar y toma la decisión de compra.



En computadores en total (entre aparatos de escritorios y portátiles) tiene aumentos d el 6% en unidades (326.000) y 14% en valor.



El valor promedio de la categoría es $1.590.000. Al respecto, Santiago Holguín, gerente de Lenovo, explica que el aislamiento preventivo obligatorio ha llevado a unos cambios en los volúmenes y en la facturación de estos equipos.



Las personas que están en sus casas están pidiendo más computadores, principalmente notebooks, además señala que algunas cadenas pasaron de vender 15% por Internet y pasaron a 60%



Al señalar el comportamiento en el segmentos corporativo, considera que en la industria media se ha retrocedido bastante la venta, ya que muchas están analizando más este tipo de inversiones y si tenían planeado algún plan de mejora tecnológico, la han postergado o la han hecho pero de menor precio, buscando maximizar los recursos.



En el caso de la gran empresa, los proyectos han tenido algún retraso por el cierre de las oficinas, aunque muchas de ellas tuvieron que facilitarle portátiles a los empleados que empezaron a teletrabajar. Esto se notó en la última semana de marzo y comienzos de abril.



“El consumidor final se está dando cuenta que esta situación va a durar un buen tiempo y muchas familias necesita un equipo para cada uno, como pasa con el celular que no se comparte, por ser una herramienta de uso permanente para el colegio y el trabajo”, precisa Santiago Holgún.



DINÁMICA INTERESANTE



Los sitios de comercio virtual coinciden en la dinámica. Juan Camilo Pachón, Head de Marketplace de Mercado Libre Colombia, indicó que al comparar mayo pasado frente al mes inmediatamente anterior, es decir mayo, el mayor interés en estos productos se evidenció en un aumento del 11% en las búsquedas, mientras que las ventas crecieron 27%.



Silvio García, gerente para Colombia de Acer, sobre el aumento de los negocios dijo que “no tenemos una cifra exacta, sin embargo, podemos decir que el cierre de los 'retailers' por el Covid 19 o el impacto que ha tenido la pandemia en algunas campañas provocó una disminución de las ventas de equipo en el país en marzo y abril. Sin embargo, en la medida en que se ha facilitado la compra online, ha aumentado la demanda de productos de consumo respondiendo a una necesidad actual: el home office y la educación virtual”.



“Hemos experimentado un gran crecimiento de la venta online, que antes era de alrededor del 5% y ahora es de casi el 50%. El aporte de Acer ha sido importante, trayendo equipos de gamas más bajas, a precios por debajo de IVA, por la alta necesidad del mercado al requerir equipos para trabajar y estudiar en casa, mas aun cuando la penetración de computadores en Colombia es solo del 44%”, señaló.



Hugo Beleño, gerente Asus Colombia comentó que el crecimiento en el mercado local viene dado no solo por la oferta de valor de las marcas y una buena labor de los distribuidores, sino también por algo que nadie pronosticaba: el inicio de la cuarentena y sus continuas prolongaciones. “Vemos un cierre de primer semestre positivo y un comienzo de segundo semestre con fuertes temporadas de regreso a clases de colegios y universidades”, puntualizó.



Ante el panorama, HP Inc, otro actor del mercado, habilitó promotores virtuales que ayudan a los usuarios a elegir el equipo ideal. El proyecto que lleva 6 semanas tiene resultados con incremento en las ventas : notebooks (14,8%), impresoras de carga continua (21,8%) y desktops (13.37%).



“Queremos seguir siendo líderes en transformación digital y este es un peldaño más con el que aseguramos que vamos por buen camino: hoy, 21% de las ventas en tiendas físicas han sido acompañadas por promotoría virtual”, afirmó Mateo Figueroa, gerente general de HP Inc. en Colombia.