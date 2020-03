El alza del dólar incrementaría las tarifas de gas natural en el país

Por cuenta de la fuerte alza en la cotización del dólar registrada en los últimos días, los consumidores terminarán pagando los platos rotos, ya que el valor de su factura por el servicio de gas natural presentaría un incremento en su valor.



La razón, tanto en el primer eslabón de la cadena de producción en los campos gasíferos del territorio nacional, como en el gas natural importado, sus costos se transan o calculan con base en el precio del dólar, el cual ya ronda los $4.000 en la actualidad, lo que llevaría a una posible disparada en el recibo de este combustible.



La advertencia la hizo la firma consultora en temas minero energéticos Di-Avante, la cual a través de su cuenta de Twitter afirmó: “Las tarifas de gas natural dependen en gran medida del precio del dólar, ¿Naturgas (Asociación Colombiana de Gas Natural) tiene un estimativo de los impactos en los consumidores ante la devaluación del peso? ¿Se tiene prevista alguna senda tarifaria por parte de la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas)?



Al indagar en el citado gremio sobre la aseveración de la empresa analista, su presidente Orlando Cabrales Segovia señaló que es una situación que está evaluando y analizando en detalle con su equipo técnico y financiero.



“En la tarifa, dentro de los eslabones de la cadena en la producción local, el precio en boca de pozo, así como una buena parte del componente de transporte, se cotizan en dólares, y ante la subida drástica en la tasa de cambio, está generando una preocupación dentro del sector sobre el incremento en el costo inicial”, explicó el presidente de Naturgas.



El dirigente gremial agregó que tanto el sector gasífero del país, como el Gobierno Nacional están explorando alternativas para hacerle frente a un posible incremento en la tarifa de gas natural que terminaría pagando el bolsillo de los colombianos.



“Una alternativa podría ser la opción tarifaria que establecería la Creg, ya que el impacto sin duda recaerá en el usuario”, subrayó Cabrales Segovia.



El presidente de Naturgas dejó en claro que, para poder establecer de cuánto sería el incremento de la tarifa, los técnicos y financieros están analizando primero la coyuntura para poder dar una respuesta “más concreta o certera”.



EL GAS IMPORTADO TAMBIÉN



Pero no solo por la producción nacional de este combustible se registraría un aumento en la tarifa que terminarían pagando los colombianos. También, el gas natural importado traería a cuestas un aumento en su cotización ya que este se compra en los puertos de EE. UU., localizados en la costa del Golfo de México.



“Se presentaría una situación similar al precio del gas natural en boca de pozo, ya que su cotización se transaría de acuerdo a la tasa de cambio que rige el mercado. No se registraría una diferencia como tal, ya que la moneda con la que se le paga este combustible al productor en Colombia no es diferente con la que se comercializa en el mercado del gas en los EE. UU.”, dijo Cabrales Segovia.



Sin embargo, el presidente de Naturgas dejó en claro que la caída del precio en el barril de petróleo que se ha venido registrando desde hace varios días, terminaría bajando de manera leve la cotización internacional del Gas Natural Licuado (GNL) que se comercializa a nivel internacional.



Por su parte, Jorge Linero, presidente de Gas de Canacol Energy, afirmó que la importación de gas representa para el consumidor un incremento estimado en los precios del gas natural del 80%.



“El combustible importado cuesta el doble del gas nacional (US$4 - US$5 versus US$8 / MBTU). Y el precio estimado del gas natural para el consumidor en una ciudad como Bogotá, de US$6,5 a US$11,5 / MBTU”, explicó Linero.



RESERVAS Y TRANSPORTE



Al consultar del aumento de la tarifa del citado combustible con analistas del sector gasífero del país, estos le explicaron a Portafolio que otra de las variables que podría contribuir a que se presente un incremento en las tarifas del gas natural es el panorama poco alentador en reservas.



“Si se le mete el acelerador a la producción nacional para aumentar los remanentes, con una tasa de cambio que está cerca a los $4.000 por dólar, el costo final se le carga a los consumidores”, precisó una de las fuentes.



Otro de los analistas consultados, afirmó que con el aumento en la tasa de cambio, que ha sido por más del 21% en lo corrido del año, tendrá “sin duda” un impacto en la tarifa de gas que pagan los colombianos, ya que ya se registran aumentos entre 2% y 3%.



Por su parte, técnicos de la transportadora Vanti reiteraron a este diario que la tarifa del gas natural tienen tres componentes para su negocio: el costo del combustible, el transporte y los gastos de operación y mantenimiento, variables todas que se cotizan en dólares según la Tasa Representativa del Mercado, TRM, es decir, que en la medida que el dólar suba la tarifa también se incrementa.



Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que no importa si la oferta del país es atendida con producción local e importación, ya que al final la cotización del dólar determinará en últimas la tarifa que deberán pagar los colombianos con la factura.



LAS TÉRMICAS DE LA COSTA



la caída estrepitosa en el promedio del nivel de embalses en el territorio entre diciembre del 2019 y enero del presente año, las térmicas a gas se han convertido en la tabla de salvación para garantizar la energía en firme y atender la demanda.



Al entrar como fórmula de respaldo a la matriz en el sistema, las termoeléctricas se han ido convirtiendo en pieza clave a tal punto que las cuatro que hoy operan en la Costa Caribe ya tienen a su haber cerca del 25% de participación en el despacho nacional.

La centrales térmicas de esta región son Tebsa, Termocandelaria, Termoflores y Proeléctrica han recibido en tres meses 274 millones de pies cúbicos del citado combustible para producción de energía.





Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio