En 2018, la deuda del Gobierno se disparó y quedó en 47,2% del PIB

Los niveles de deuda del Gobierno Nacional Central se dispararon el año pasado, incluso muy por encima de lo previsto por el Ejecutivo en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).



Las cifras son contundentes: en dicho documento, la previsión del Gobierno era que la deuda se mantuviera relativamente estable (en 43% del PIB), pero el cierre fiscal reveló que, en el 2018, esta cifra se ubicó en 47,2%.

En plata blanca, ese cambio daría cuenta de que entre la proyección inicial y la realidad hubo un incremento del endeudamiento que supera los $40 billones, y que incluso el camino para reducirlo tomaría más tiempo del estimado.



CAUSAS



El panorama de un ‘pasivo’ mayor por parte del Estado estaría explicado, en gran parte, por cuenta de la revisión que el Dane hizo del producto interno bruto (PIB) del 2017, el cual rebajó de 1,8% a 1,4% hace unos meses.



Esto, según el grupo de investigaciones económicas de Corficolombiana, implica que “el PIB nominal fue de $1,039 billones el año pasado, (es decir) 1,9% más bajo que el proyectado por el Gobierno en junio. Lo anterior explica que el nivel de deuda como porcentaje del PIB sea mayor en 0,3 puntos porcentuales en 2017 y 0,8 puntos en 2018”.



No obstante, esta no sería la única causa. De acuerdo con el centro de estudios económicos Anif, la relación deuda/PIB depende de la relación recaudo neto/PIB, “la cual está estancada en 14%, y cuya trayectoria más probable implica un descenso hacia el 13% en 2022, por cuenta del fracaso que representó la profundización de la Ley 1943 (ley de financiamiento)”.



Incluso, en este reporte, Sergio Clavijo, presidente de Anif, indicó que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal “nada dice” de este tema, “que es lo que explica que la trayectoria de la deuda difiera de la proyectada en el MFMP”.



Las cuentas que hace el centro de estudios responden al resultado de los debates en el Congreso que tuvo la más reciente reforma tributaria, que aspiraba recaudar unos $14 billones, inicialmente, pero en realidad solo conseguirá recolectar unos $7,2 billones.



No obstante, las revisiones de esta senda fueron fijados por el Gobierno, además, debido al choque migratorio desde Venezuela, y luego de revisar las cuentas y gastos que trae consigo la diáspora desde el país vecino.



De hecho, el mismo Comité de la Regla Fiscal tuvo en consideración este panorama para relajar la meta de déficit fiscal del Gobierno de este y el próximo año, de tal modo que el país pueda endeudarse unos $3 billones más en 2019 y $1 billón más en el 2020.



CONSECUENCIAS



Lo anterior no le generaría mayores problemas al Ejecutivo, de no ser por las advertencias hechas por las calificadoras de riesgo.



En primer lugar, Fitch Ratings advirtió que el incremento de casi cuatro puntos de la deuda como porcentaje del PIB en 2018 fue inesperado, y si bien considera que el perfil crediticio de Colombia es acorde con una calificación BBB-, la ubica un escalón por encima (BBB) “debido a la solidez macroeconómica del país”, agregan los analistas de Corficolombiana.



El próximo pronunciamiento de Fitch es en mayo próximo y si bien en ese momento podría revisar la perspectiva a negativa, ante las preocupaciones por el incremento de la deuda, también podría alargar esta decisión hasta junio de este año, cuando salga a la luz pública el MFMP del 2019.



Moody’s, por su parte, revisó de estable a negativa la perspectiva crediticia del país en febrero del año pasado, y en este sentido –dicen en la financiera– “el incremento de la deuda en 2018 y la nueva flexibilización del ajuste fiscal a partir de 2019 pueden motivar una revisión de la calificación soberana de Colombia a Baa3”.



Por último Standard & Poor’s (Colombia: BBB- y perspectiva estable) mantuvo tanto la calificación como la perspectiva de Colombia en diciembre pasado, motivo por el cual en sus previsiones ya estaría incorporado el hecho de que el ajuste fiscal del país va a pasos menos rápidos de los inicialmente calculados.



Entre tanto, el Banco de la República reveló que en enero, la deuda externa del país creció 7,6% frente al mismo mes del año anterior, lo cual también será mirado de cerca por las calificadoras de riesgo.



DEUDA EXTERNA



El Banco de la República reveló ayer que la deuda externa de Colombia, en enero, se ubicó en US$134.712 millones, lo que representa un aumento de 7,6% frente al dato registrado en el mismo mes del 2018. En general, el incremento más alto fue el de la deuda privada, que pasó de US$52.397 millones en enero del año anterior a US$59.752 millones en enero pasado. La deuda pública, por su parte, se ubicó en el primer mes del 2019 en US$74.960 millones, es decir, 3,01% más que en el mismo lapso del 2018, de acuerdo con los datos del Emisor.