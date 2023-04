La FILBo impulsa las ventas al exterior de las editoriales

Además de ser una gran biblioteca en la que deleitarse, la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) mantiene la esencia de Corferias, un recinto para hacer negocios entre nacionales y con el mayor número de países posibles. Así lo confirma el presidente de la Cámara Colombiana del Libro, Emiro Aristizábal.



El directivo recalcó que la reconocida FILBo tiene no sólo una gran oferta, sino jornadas profesionales, donde hay eventos como una rueda de negocios de dos días en la que los compradores internacionales pueden adquirir derechos y los empresarios colombianos pueden mostrar toda la oferta exportable.



En efecto, entre los invitados llegan empresarios editoriales de 25 países, para hacer negocios con sus pares colombianos, que conocen la calidad de la industria editorial colombiana, pero también vienen a ofrecer derechos y títulos. “Con lo cual la FILBo, además de ser un escenario cultural, también ofrece las operaciones de negocios para fortalecer la industria”, agrega.



Respecto a la eterna pregunta sobre si lo digital terminará con el papel, el directivo es claro al remarcar que el papel, definitivamente, sigue siendo el rey de los libros. “Hace 30 años el señor Bill Gates pronosticó el fin del libro impreso y debo decirle que éste sigue gozando de una muy buena salud. Me refiero al libro impreso, no sé el señor Bill Gates”, añadió.



Y es que realmente los libros digitales tienen en Colombia un bajo nivel de penetración, de apenas el 5% y sus ediciones están más bien orientadas hacia libros de texto y académicos. El resto de sectores crecen y se diversifican es en libros impresos en papel.



La afirmación de Emiro Aristizábal se confirma con la ‘salud’ de la industria editorial en el país, luego de golpe del covid-19. “Al igual que todas las actividades económicas se afectó por la pandemia, pero ya está recuperada. A partir del 2021 ha tenido una recuperación en las ventas y en el 2022 ya se logró recuperar completamente y mostrando crecimientos por encima del 2019”, comentó el dirigente. Y agregó que para el 2023 la industria muestra una desaceleración frente al 2022, pero igual sigue en terreno positivo y crecerá.



Industria que innova



En un informe de Analdex, sobre el sector en general, se cita a Tatiana Duarte, presidente de Andigraf, quien sostuvo que, a nivel nacional, “la comunicación gráfica tuvo uno de los mejores comportamientos entre las industrias manufactureras en 2022, con un crecimiento en la producción de 19,7% , agrupando las actividades de impresión y fabricación de papel, cartón y sus productos. De igual forma, las ventas crecieron considerablemente un 33,6 por ciento para las actividades de impresión y 12,9 por ciento para la fabricación de papel, cartón y sus productos”.



La directiva de Andigraf agregó que, sin embargo, lo más interesante es el potencial innovador que se viene desarrollando en la comunicación gráfica.



De acuerdo con la Edit (Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica) del Dane en 2021, el 3,5% de las empresas de actividades de impresión son potencialmente innovadoras, por encima del 3,1% del total de empresas de la industria manufacturera.



De otra parte, el 30,6% de las empresas de fabricación de papel, cartón y sus productos son innovadoras en un sentido amplio, por encima del 25,8% del total de empresas de la industria manufacturera.



Entre tanto, desde la orilla de las importaciones de editoriales y libros, China, España, Estados Unidos, México, Polonia y Brasil fueron los destinos que más le vendieron estos bienes a Colombia. En 2022, esas compras sumaron 54,7 millones de dólares, con un aumento de 50,2% comparado contra el año 2021.



Negocio en el exterior



Pero, al mismo tiempo, el documento de Analdex, que tomó cifras y estadísticas de Andigraf y Sicex, reflejó que, durante el 2022, las exportaciones de libros y editoriales del país sumaron 31,4 millones de dólares, con un crecimiento de 2,7 %. Y, en este contexto, la Feria Internacional del Libro de Bogotá mantiene su potencial para ser un catalizador de estas ventas al exterior. Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico fueron los departamentos más exportadores.



La FILBo, una de las más importantes de Latinoamérica, junto con la de Buenos Aires (Argentina) y de Guadalajara (México), es una plataforma clave para mostrar el potencial de la industria editorial colombiana, con miras a trascender fronteras y conquistar más lectores internacionales.



Precisamente, Estados Unidos, Ecuador, Perú, México, Chile, Panamá y Bolivia fueron los países que más adquirieron este tipo de productos. Este análisis también muestra que fueron 110 empresas exportadoras, principalmente de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico.



Con ese escenario, Javier Díaz, presidente de Analdex, recordó que durante el pico más fuerte de la pandemia hubo alta demanda de contenidos audiovisuales y editoriales, por lo que es vital aprovechar ese impulso los próximos años, para seguir consolidando la venta externa de estos productos”.

México, invitado de honor

México, país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), cautiva a los visitantes con su literatura, que abarca desde sus raíces indígenas hasta las voces contemporáneas más destacadas. El país azteca participa por tercer año como país invitado de honor, lo que significa “una muestra de cercanía”, dijo la embajadora de México en Bogotá, Patricia Ruiz Anchondo, quien añadió que las dos naciones están “más unidas que nunca y sumando esfuerzos para promover la paz y el reconocimiento de nuestras raíces y nuestra cultura”.

CÉSAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio

Con información de EFE