El archipiélago, tras dos meses del paso de Iota

Hace dos meses, en la madrugada del 16 de noviembre de 2020, el huracán Iota impactó el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las islas, que por primera vez se enfrentaban a un suceso de esta naturaleza, categoría 5 en la escala Saffir-Simpson -la más alta para estos fenómenos-, quedaron devastadas en buena parte, especialmente Providencia.



El departamento, cuya población asciende a cerca 79.693 habitantes y es apenas 0,12% de la población nacional, aporta cerca de 0,15% del PIB y su economía depende especialmente del turismo y el sector comercio, actividades que aún no terminan de recuperarse, tanto por el huracán, como por el efecto de la pandemia de covid-19.



El análisis total de daños tomó cerca de un mes. En una primera fase el Gobierno se concentró en la remoción de los escombros y en caracterizar a la población afectada. A pesar de que en los primeros días tras el huracán el presidente Iván Duque anunció una estrategia para reconstruir el archipiélago: el Plan 100, hasta no restablecer los servicios básicos y hacer un análisis del impacto no se podía proceder.



La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) entregó un informe en el que se detalló que 2.020 viviendas debían ser intervenidas en el archipiélago.



En Providencia, donde se presentaron los mayores daños y se habló de un deterioro del 98% de la infraestructura de la isla, se revisó el estado de 1.976 casas, y se encontró que 908 tenían colapso total, 935 cubiertas afectadas y solo 133 no presentaban afectaciones.



En el caso de San Andrés, la Unidad determinó en su análisis que 2.242 tenían sus cubiertas afectadas y solo 85 viviendas sufrieron colapso total.



Entre las primeras acciones que se tomaron se tuvo un plan de emergencia para atender a los daminificados, que atendió la Ungrd, junto a al Departamento de Prosperidad Social (DPS), liderado por Susana Correa, quien fue designada por el Presidente como gerente de la reconstrucción.



Entre esas medidas se facilitaron, entre otros elementos de asistencia humanitaria de emergencia, kits de alimentos, de cocina y de aseo, colchonetas, paneles solares, carpas, lonas de plástico y agua potable.



En cuanto a los servicios esenciales, en la primera semana se restableció el acueducto. Así mismo se repararon las líneas de alcantarillado, y se inició la reparación del emisario submarino.



En materia de energía, se restablecieron los servicios en San Andrés, mientras que en Providencia ya se culminó la línea de media tensión, y se continúan los trabajos para restablecer el servicio.



Actualmente están en proceso las obras para la recuperación de la circunvalar de San Andrés, el dragado del canal de acceso a Providencia, y la recuperación del Aeropuerto El Embrujo de Providencia.



De acuerdo con la gerencia para la reconstrucción de la isla, se debían remover cerca de 15.000 toneladas de escombros y a la fecha ya se ha retirado alrededor del 80%. En este momento, 500 hombres del Ejército Nacional continúan colaborando con estas labores.



LAS VIVIENDAS



A partir del censo realizado por la Ungrd, el Ministerio de Vivienda se comprometió a construir 1.134 viviendas nuevas y reparar 865 casas afectadas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina antes de que finalice 2021.



Inicialmente se trazó una meta de tener las reparaciones de los primeros 99 techos listos en diciembre -98 en Providencia y uno en Santa Catalina-, pero la tarea finalmente se completó el martes de esta semana.



“Con la instalación de los 98 techos de Providencia terminamos la primera fase de estas intervenciones y empezaremos una nueva etapa en la que repararemos 127 viviendas que tienen daños en la estructura de sus cubiertas”, aseguró el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.



Un factor que le puso un compás de espera a la reconstrucción de las viviendas fue justamente su diseño arquitectónico.



Josefina Huffington, presidente de la Veeduría Cívica de Old Providence, explicó a este medio que el pueblo raizal tiene una arquitectura propia que los identifica como una etnia diferente a otras del país. “En Providencia están prohibidas las urbanizaciones, si se pone un solo modelo, iría en contravía con nuestra identidad cultural”, aclaró.



El Gobierno presentó seis modelos piloto para las viviendas, y solo tras 20 mesas de discusión con las comunidades se determinaron cuatro tipologías para las casas, a partir de las cuales las familias pueden escoger el diseño para su nueva casa.



EL PLAN 100



El compromiso de reconstruir gran parte del archipiélago en 100 días ha sufrido varios contratiempos en su cronograma en los últimos dos meses.



Si bien el Presidente anunció el Plan 100 tras el huracán, el Gobierno fijó una primera fecha de inicio para la estrategia 24 días después del paso de Iota por el archipiélago.



La gerente para la reconstrucción confirmó en entrevista con este medio que las cuentas para los 100 días del plan iniciarían el 10 de diciembre de 2020. Sin embargo, por la dificultad en la remoción de escombros y las demoras en la concertación de los diseños, se fijó un nuevo plazo entre el 1 de diciembre de 2021 y el 10 de abril de este año.



Entre los objetivos para los próximos tres meses está culminar la construcción de 430 viviendas, lo que equivale a 37% de las casas nuevas que se comprometió a edificar el ministerio este año. De estas, 130 que deberán estar listas antes del 10 de abril, y las otras 300 que quedarán en proceso de construcción.



Otras obras que se deben ejecutar antes del 10 de abril son la construcción de 70 establecimientos comerciales, de 205 afectados tras el huracán, y la reparación de 102 establecimientos turísticos, de 167 que deben recuperarse.



En este periodo se culminará la reconstrucción del hospital de Providencia y de las cinco sedes educativas, y se proyecta el inicio de las obras de reconstrucción de la estación de Bomberos, de la Policía Nacional y de la Alcaldía Municipal. También están pendientes los trabajos en la línea de baja tensión de energía, lo que permitirá culminar la reconexión en las viviendas.



Laura Lucía Becerra Elejalde