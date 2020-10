El auge de nuevos productos mueve el mercado de bebidas

Las empresas del sector de bebidas, que no ha pasado por el mejor momento en estos meses de pandemia, ha respondido a la crisis con un auge de lanzamientos con el fin de darle novedad al mercado y dinamizarlo.



(Lea: Industria y comercio, a la zaga del consumidor transformado)



En julio pasado, la variación de la producción real de la industria en general fue de -8,5, pero la elaboración de bebidas llegó a -11,4%, siendo la actividad industrial con mayor contribución negativa (-1,3 p.p.), según las últimas cifras disponibles del Dane.

Igualmente, en la Muestra de comercio minorista y de vehículos en julio las venta cayeron -12,4% y el grupo de Bebidas no alcohólicas llegaron a -23,6%. Por su parte, Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco se situó en-0,7.



Bavaria, Postobón, Coca-Cola y Súper de Alimentos, así como las lácteas Alpina, Alquería y Pomar hacen sus apuestas de negocio ampliando sus portafolios. Cola & Pola, la bebida de refajo de Bavaria, presentó una edición limitada de Cola & Pola Lulo, su más reciente innovación.



Jorge Velásquez, director marcas premium y especiales de Bavaria, explica que la marca identificó entre los consumidores una preferencia por sabores locales y el equipo técnico pudo incluir el lulo.



“Pensamos en la edición limitada para ver si funciona bien. Una innovación tiene un presupuesto mejor y la idea es probar a menor escala pero apenas vemos que el producto tiene buena conexión con el consumidor el ideal es dejarla o desarrollar nuevos sabores”, explica.



Si bien el lanzamiento estaba en los planes del 2020, la idea era hacerlo a finales o comienzos del 2021, pero al ver las respuesta del consumidor el desarrollo se anticipó.



“La principal motivación son los consumidores. Si están en su casa, con ciertas limitaciones por qué no llevársela. Creo que a eso le apostamos y ha funcionado”.



Bavaria también puso en el mercado Costeña Bacana, producida con música instrumental, teniendo en cuenta la teoría de un autor japonés que afirma que el agua tiene memoria y que registra las vibraciones de cualquier sustancia disuelta en ella.



Esta bebida está inspirada en la Costeñita que se vende en la Costa, y que también está en la presentación de una botella verde.



“Nos ha tocado envasar más de la cuenta en la planta de Tocancipá porque a la gente le encantó el producto”, dice Velásquez. El producto que también salió en plena pandemia, tiene dos valores claves para el consumidor en la coyuntura: ver el lado simple y positivo frente a la adversidad, además de un precio económico de $1.500, lo cual alivia el bolsillo de los consumidores en la coyuntura.



“También estaba mapeado en el plan del año, pero dada la coyuntura decidimos acelerar el lanzamiento hacia el 15 de julio”, precisa, al tiempo que señala que con esta marca habrá sorpresas antes de terminar el año.



A mediados del año, la bebida Pony Malta presentó dos nuevos sabores Pony Pix y Pony Bit. Estos productos lanzados con una importante estrategia digital para niños y jóvenes, “busca impulsar nuevas formas de diversión para todos los niños y jóvenes de Colombia en medio del contexto de aislamiento social que vive el país y en particular estas generaciones”, dijo en su momento Juan Alonso Torres, director de marca para Pony Malta.



OTRAS MOVIDAS



Por su parte, Postobón, presentó en marzo Postobón ACQUA, una bebida ligeramente gasificada, sugerida para acompañar las comidas, la cual es cero calorías, endulzada con Stevia y sin azúcar añadida, con lo cual responde a las exigencias de los consumidores que cuidan sus estilos de vida. Para la empresa “es capaz de dar respuesta a necesidades de consumo sin perder características propias de a oferta como el sabor y la posibilidad de acceder a las bebidas en diferentes momentos de consumo.



La empresa también presentó en marzo Tutti Frutti en sobre de aloe y fresa, y a comienzos de septiembre presentó Mr. Tea en tisana.



Por su parte, la Coca-Cola alista para lo que resta del año el lanzamiento de Topo Chico Hard Seltzer, la primera bebida alcohólica de la multinacional que ya había experimentado una bebida similar en Japón. Latinoamérica será la primera región en donde se lanzará , por lo que se espera que se presente en Colombia.



Por último, Super de Alimentos, decidió extender su icónica marca Supercoco con una agua de coco natural que lleva el mismo nombre. El producto natural, sin azúcares añadidos, aditivos ni sabores artificiales lo vende en una presentación de lanzamiento en cajitas de 200ml, que equivale al agua de un coco.



LANZAMIENTOS EN LAS LÁCTEAS



Las empresas lácteas tampoco se han quedado quietas y han hecho propuestas de productos innovadores a sus consumidores en estos meses. La compañía Alpina tiene tres apuestas en el segmento de bebidas: Yogo Yogo Fresh, Bon Yurt Home y Alpin Cookies & Cream.



Óscar Emir Rincón, director de Innovación, Investigación y Desarrollo de Alpina dice que estos productos “traen sabores, texturas y presentaciones únicas al mercado, lo que refleja nuestro compromiso con seguir innovando y ofreciendo las mejores experiencias a todos nuestros consumidores”.



Por su parte, Alquería presenta su bebida Alquería Fortikids con gomitas con el fin de ofrecer a los consumidores un producto de calidad que permitiera tener un pequeño rato de indulgencia, a partir de un equilibrio entre nutrición y diversión.



“De esta manera, ante la coyuntura actual, Alquería continúa brindándole a los niños la posibilidad de tener un recreo divertido desde casa”, anota la empresa.

Finalmente, Pomar anunció hace más de dos meses Mulai, una línea de productos saludables.



Esta nueva marca comprende tres categorías: una línea vegetal de tres nueces (almendra, macadamia y avellana) con dos presentaciones; una de ellas es una bebida larga vida en empaque Tetrapak y la otra una bebida tipo yogur. Estas son bajas en calorías y no contienen carragenina, ni soja.



La segunda categoría consta de una línea de productos de yogures descremados y sin azúcar añadida que están en tres sabores: frutos rojos con arándanos, mango-piña y coco-vainilla. Y la tercera categoría es una línea de alimentos lácteos -de banano y vainilla- que aportan 21 gramos de proteína por porción.