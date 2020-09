El Banco de la República, en el límite de las rebajas

Aunque la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de bajar las tasas de interés por sexto mes consecutivo fue unánime, el gerente de la entidad, Juan José Echavarría, dijo que hay cada vez menos espacio para disminuir más el costo del dinero.



(Por sexta vez en el año, el Emisor rebajó su tasa de referencia).

La Junta Directiva redujo su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual a 2%, decisión que según Echavarría, se tomó pues la inflación en julio se ubicó en 1,97% y el promedio de los indicadores de inflación básica en 1,76%. Asimismo, a las expectativas de inflación de las encuestas a finales 2021 se sitúan en 2,87%.



(Estaría cerca el fin de bajas de tasas del Banco de la República).



El gerente del Emisor dijo que el resultado del crecimiento en el segundo trimestre confirma una demanda agregada débil, y excesos de capacidad productiva y los datos de junio reiteran el deterioro del mercado laboral y la reducción de los ingresos laborales.



No obstante afirmó que las condiciones de los mercados financieros han mejorado respecto al comienzo de la crisis y la alta liquidez de los mercados internacionales y locales se ha traducido en menores primas de riesgo soberano y en un adecuado acceso a la financiación externa. Adicionalmente, se ha dado un ajuste del déficit de cuenta corriente que se espera continúe a lo largo del año y que refleja menores necesidades de financiamiento externo.



Consideró que el impacto de la política monetaria será mayor en la medida en que las condiciones de la pandemia permitan continuar la reapertura gradual de los distintos sectores.



“Hemos bajado 225 puntos. La reducción más importante desde 1991. Y la tasa más baja. Cada vez es más difícil bajar, pues estamos cerca del límite”, dijo.



Camilo Pérez, jefe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá apunta que se cumplió la expectativa de los analistas y el gerente dijo que el espacio para bajar más las tasas es reducido, pero no descartó recortes. “Creemos que esa tasa es el nivel mínimo y se mantendrá al menos un año. Con la reapertura habría que ver el efecto de las bajas”, señaló.



Por su parte, Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria indica que “no hubo sorpresas y resaltó que la baja demanda da para estimular la economía y la reactivación se dará hacia el final del último trimestre o comienzos del 2021 y la unanimidad en la decisión podría dar para un nuevo corte en septiembre, teniendo en cuenta la publicación de otros indicadores en los próximos días.



Según, Edgar Jiménez, profesor de Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano agrega que la caída de la economía y la baja inflación “hace que el Emisor mantenga su política expansionista. Creemos que la tasa no va a tener más cambios”.



PAUSA HASTA EL 2022



Para Alejandro Reyes, economista principal del BBVA Research, “el Banco de la República no envió una señal contundente para cerrar la puerta a nuevas reducciones en tasas”.



Pero consideró que el escenario más probable sigue siendo que el Emisor pause sus rebajas en el nivel actual de 2% y se mantenga allí hasta mediados de 2022. “A favor de esta acción se encuentra que se espera una recuperación gradual de la economía, que la inflación parece tocaría piso en el primer trimestre de 2021”.