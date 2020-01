El café aportó $7,2 billones a la economía del país en 2019

Los cerca de 540.000 cafeteros del país obtuvieron ingresos por 7,2 billones de pesos el año pasado, lo que se convierte en la segunda cifra más alta en la historia de la economía cafetera colombiana, luego del récord registrado en el 2017 cuando la cosecha total tuvo un valor de 7,5 billones de pesos.



Este resultado obedece especialmente a los buenos precios internacionales del grano reportados en los últimos tres meses del 2019, que llevaron la cotización interna a superar incluso el millón de pesos la carga de 125 kilos. La mejoría en la situación de los productores también fue impulsada por el incremento del precio del dólar en el segundo semestre del 2019, cuando la moneda estadounidense incluso superó la barrera de los 3.500 pesos.



Aunque la producción del grano en 2019 (14,8 millones de sacos) es la más alta en 27 años, está lejos de la época en que el país cosechaba más de 16 millones de sacos, como sucedió en 1992, cuando el año cafetero se ubicó en 16,1 millones.



Los buenos resultados de cierre del año cafetero borraron la crisis de ingresos de los productores vivida en la primera mitad de 2019, cuando los precios internacionales estuvieron por debajo de un dólar la libra, frente a los 1,20 dólares que rondó para el café recolectado entre septiembre y noviembre pasado. De la misma manera, el valor recibido por los cultivadores estuvo por debajo de los 800.000 pesos la carga de la calidad seco de trilla, en el primer semestre, frente a un valor de entre 900.000 y un millón de pesos en los últimos meses.



LA PRODUCCIÓN



De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, el aumento de la producción el año pasado es consecuencia de la renovación de los cafetales registrada entre 2017 y 2018. En efecto, los árboles nuevos son más productivos que los que ya cumplieron su ciclo de alta productividad.



En consecuencia, la cosecha de café de Colombia cerró 2019 en 14,8 millones de sacos de 60 kilos, un 9 por ciento más que la producción de 2018.



“Este importante repunte es producto del estado actual de la caficultura colombiana que hoy cuenta con los mejores indicadores de su historia: variedades resistentes en el 83% de los cafetales, edad promedio de 6,6 años, densidad promedio de 5.243 árboles por hectárea y productividad de 21,4 sacos por hectárea”, dijo un comunicado del gremio. En diciembre de 2019 la producción de café creció 31 por ciento pasando de 1,3 millones de sacos de café verde en 2018 a 1,7 millones de sacos.



En lo corrido del año cafetero (octubre 2019 - diciembre 2019) la producción aumentó 24 por ciento y se ubicó en 4,6 millones de sacos en comparación con 3,7 millones de sacos producidos en igual lapso anterior.



CRECIERON LAS EXPORTACIONES



Al cierre del 2019 las exportaciones de café de Colombia aumentaron 7 por ciento llegando a 13,7 millones de sacos de 60 kilos de café verde en comparación con 12,8 millones de sacos puestos en el exterior en 2018. En lo corrido del año cafetero (octubre 2019-diciembre 2019) las exportaciones registraron un aumento de 6% ubicándose en 3,8 millones de sacos frente a los 3,6 millones en el mismo lapso de 2018.



En diciembre de 2019 las exportaciones aumentaron 7 por ciento, pasando de 1,3 millones de sacos en el último mes de 2018 a 1,4 por ciento.



VENDER A FUTURO



A pesar de que la situación de los productores mejoró en la segunda mitad del año pasado, las perspectivas del 2020 son de incertidumbre, pues aunque la cotización internacional se mantiene por encima de un dólar la libra, la caída registrada en las últimas semanas tiene prendidas las alarmas de los cultivadores, ya que el valor de la carga continúa en descenso.



Sin embargo, la Federación espera que muchos de los productores hayan cerrado contratos de venta de grano a futuro antes de finalizar el 2019, porque eso les permitirá vender las cosechas que se recolectarán en 2020 o incluso en 2021 a precios por encima de los actuales. El año pasado, cuando la cotización externa empezó a repuntar, el gerente de la Federación, Roberto Vélez, invitó a los cultivadores a firmar contratos de futuro, para garantizar los buenos precios que regían en ese momento.



EL PRECIO INTERNO ESTÁ BAJANDO PERO NO HAY COSECHA



El buen cierre del 2019 contrasta con las cotizaciones internacionales del presente año, la cuales se encuentran en 1,15 dólares la libra, mientras que el cierre del año pasado rondó los 1,30 dólares la libra. A este descenso en el valor del grano en la Bolsa de Nueva York, se suma la descolgada del dólar, que en los primeros días del 2020 estuvo incluso por debajo de los 3.300 pesos.



Hoy la carga de café se paga en los comités locales a 875.000 pesos, en tanto que a finales del año pasado estaba en alrededor de 990.000 pesos. Sin embargo, los cafeteros no se han visto afectados debido a que en este momento no hay grandes volúmenes de grano almacenado, en su poder, y tampoco hay recolección. La primera cosecha de este año se obtendrá entre abril y junio próximos.



