El camino tomará la inversión en tecnología en Colombia

Un estudio realizado por Sinnetic, en donde se analizaron más de 150 nuevos modelos de negocio y que tuvo en cuenta la opinión de 210 gerentes de tecnología en Colombia, reveló que los gastos tecnológicos en los próximos años estará orientado a temas menos sofisticados pero igualmente importantes, tales como lo es la interconexión.



(Lea: ‘El 5G, le abrirá la puerta a las redes de fibra óptica’)



“Una gran cantidad de empresas desarrollaron sus arquitecturas tecnológicas desconociendo una realidad del mundo moderno: los negocios no crecen solos, requieren de otros para poder crecer”, afirma el estudio.



(Lea: La tecnología está construyendo economías radicalmente desiguales)

Asimismo, señala que hoy se necesita que los negocios se “charlen entre ellos mismos” desde un punto de vista tecnológico para lograr adaptación y crecimiento en el mercado como sucede con los siguientes ejemplos:



Muchas ‘startups’ tienen aplicaciones, pero estas no se pueden conectar a algunos bancos, en algunas oportunidades, estas no se pueden conectar entre ellas para compartir información que agilice la vida del usuario. Se estima que una de cada cuatro startups no pasan su periodo de establecimiento a causa de estos problemas de interconexión.



Muchos ‘Retailers’ que quieren vender a través de plataformas de e-commerce de terceros, no logran hacerlo con la eficiencia necesaria, debido a retos tecnológicos que impiden conexión nativa entre sus inventarios y las aplicaciones de terceros.



Los Intermediarios de seguros no pueden ser exitosos en cotizar y expedir rápidamente, ya que deben ingresar de forma manual a los cotizadores de cada una de las aseguradoras para extraer los precios del seguro que van a ofrecer, haciendo de este un proceso lento y que resta competitividad, incrementando drásticamente la carga operativa.



El costo de no tener protocolos de interconexión tecnológica estandarizada y de no desarrollar plataformas tecnológicas con vista a la interconexión está costando a los negocios agilidad. Mientras un negocio análogo tarda entre 4 y 8 semanas en activarse, un negocio digital puede tardar entre 6 y 12 semanas en ponerse en producción.



Cuando se analiza la expectativa de gasto en tecnología de los CTO en los próximos 4 años, el 74% de ellos reporta que el gasto se está derivando en:

Desarrollos para conectarse y recibir datos de terceros: web services, buses de datos, APS.



Desarrollos para emitir datos a terceros.



Renovación de los cores para poder conectarse con diferentes pasarelas de pago, e-commerce etc.



Desarrollos para que los planes de fidelización de la tienda física sean iguales a los planes de fidelización de las tiendas online, y así, el usuario pueda hacer redención desde cualquier punto.



No se esperaba que los ecosistemas de negocios requirieran que las empresas se fusionaran tecnológicamente para ser competitivas, por tanto, más del 68% de las empresas no están preparadas tecnológicamente para lograrlo en el corto plazo.



¿Cómo me conecto a un tercero para aprovechar la información que este produce?, ¿cómo transfiero mi información a un tercero?, ¿qué hacer para que mi inventario salga en los e-commerce de terceros? Son preguntas cuyas respuestas comienzan a ocupar los primeros renglones en los presupuestos tecnológicos del sector asegurador, bancario y retail.