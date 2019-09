El campo sin rentabilidad no tiene sentido: Minagricultura

El sector agropecuario solo creció 1,5% en el primer semestre de este año, mientras que el promedio de la economía registró una dinámica de 3,1%.



Portafolio habló con el Ministro de Agricultura, Andrés Valencia sobre la estrategia del Gobierno orientada a buscar la reacción de la producción rural.



¿Por qué el sector agropecuario no está creciendo al mismo ritmo del resto de la economía?

​

Vale la pena decir que venimos de un sector que estaba jalonado por una política que solo apuntaba a las siembras y que se enredó en el tema de la comercialización. Esa política fue prolífica en incentivos y subsidios, pero al final los productores resultaron afectados.



El caso más diciente es el del arroz, que en 2017 alcanzó a tener 650.000 hectáreas. El crecimiento fue tanto, que los precios se desplomaron y los agricultores tuvieron grandes pérdidas. La cartera bancaria del sector se siniestró, en su mayoría. En el 2018 las siembras bajaron, con lo cual su aporte al crecimiento sectorial fue negativo, debido al ajuste.



¿Y qué está pasando con el café?

​

Los precios se están recuperando, en parte por una mejor tasa de cambio. Ahora viene la cosecha principal y creemos que puede haber un incremento de 3% en el PIB del sector. La cosecha cafetera de este año va a valer más que la del 2018.



¿Las exportaciones del año tampoco están ayudando?

​

Yo no lo veo así. Las exportaciones del sector están creciendo 4% este año.



¿En qué tipo de productos?

​

Banano, café, aceite de palma y frutas, entre otros.



Y esto ¿cuándo se va a reflejar en las cifras del sector?

​

Creemos que desde el tercer trimestre se debe percibir el cambio en la situación del arroz y en el cuarto trimestre habrá un impacto positivo del café, que incluso ya debe haber tenido algún efecto.



¿Qué están haciendo para que el campo reaccione?

​

Yo entiendo que la variable de crecimiento es importante, pero la verdad es que lo clave es que a los productores les vaya bien. El agro sin rentabilidad no tiene sentido. En el 2017 las siembras crecieron más de 10% en el segundo semestre, pero los productores estaban quebrados. Eso pasó con los cultivadores de arroz, maíz y hasta ñame.



Estamos trabajando con el programa ‘Coseche y Venda a la Fija’, que se refiere a la agricultura por contrato.



¿Cómo va este programa?

​

El plan es llegar a 300.000 contratos de cosecha y venda a la fija en el 2022. Tenemos casi 20.000 en muchos productos: leche, café, papa, cacao, yuca y productos de piscicultura. No toca trabajar mucho más para llegar a 1000.000 contratos en 2020.



¿Qué tan lejos estamos de lograr que el campo sea rentable?

​

Vamos por buen camino. Hay cultivos como el arroz en donde hemos dado pasos muy importantes, con la programación de las siembras. El café y la papa son otros ejemplos.



Vamos por ese camino, y lo hacemos usando muchas herramientas y programas de apoyo.Por ejemplo, la colocación de crédito ha crecido 17% y aspiramos a que en el 2022 lleguemos a financiar en valor, el 50% del PIB sectorial, es decir, unos $30 billones.



¿Cuál es el crecimiento del PIB agrícola previsto para este año?



Vamos a estar entre 2% y 3% en el año. El primer semestre fue de 1,5% en promedio, debido a lo que ya comentamos y a una baja dinámica del sector azucarero, afectado por bajos precios.



Y ¿cómo van la ganadería y la avicultura?

​

Estas dos actividades han estado cayendo, principalmente por bovinos, con destino a sacrificio, y producción de huevos. En bovinos se ha sentido el impacto de las restricciones a las plantas de sacrificio, pero eso lo vamos a corregir con la expedición de una nuevo decreto.



¿Los mercados perdidos por el brote de aftosa aún no se han recuperado?



Exacto. Esto se dio principalmente con Rusia. Ese país cerró la compras porque no tenemos la certificación de país libre de la enfermedad.



¿Cuándo se recuperaría el estatus de país libre de aftosa con vacunación?

​

Nosotros creemos que este año podemos lograrlo. Expertos de la Organización Mundial de la Salud Animal harán una visita a Colombia a finales de noviembre, para ver en el terreno cómo están los controles de movilización. Ese organismo podría devolvernos el estatus antes de que se acabe este año.



¿Cómo va el control al ‘fusarium R4’ del banano?

​

El viernes pasado una experta australiana estuvo en La Guajira mirando cómo hemos abordado el control de la enfermedad. El hongo no ha salido de La Guajira ni ha habido nuevos brotes. La zona afectada sigue en observación rigurosa. En total tenemos 16 puestos de control las 24 horas.



¿Ha habido cierre de mercado del banano?

​

Ninguno. Vamos a presentar un proyecto de ley para declarar la enfermedad del fusarium como de interés nacional y podamos tener garantizado el presupuesto para seguir enfrentándola.



¿Qué proyectos tienen el Ministerio en el Congreso?



Tenemos dos proyectos presentados por nuestro el Ministerio. El de Adecuación de Tierras y la Ley de Tierras.



El primero ya tuvo un primer debate. Lo que busca es modernizar los servicios de adecuación de tierras y construcción y administración de distritos de riego.



La ley de Tierras debe resolver los problemas que hay en seguridad jurídica sobre la propiedad de los predios. Esta iniciativa la tenemos que volver a presentar, porque nadie invierte si no tiene la certeza de la propiedad de los predios.



¿Qué opina de la reforma laboral para permitir la contratación de personal por horas, lo cual se adapta a las labores del campo?

​

Lo vemos positivamente. Tenemos que trabajar en la formalización del campo. En las zonas rurales se requieren mecanismos que permitan que los trabajadores coticen para su pensión. Hay que generar incentivos para que las personas sigan en el campo, solo así lograremos el relevo generacional que se requiere.



¿Habrá reforma institucional agropecuaria?

​

Finagro, Banco Agrario y Fiduagraria serán incorporadas a la holding financiera del Estado. Pero aún no se ha decidido qué es lo que se va a hacer.



En otras entidades estamos trabajando con un grupo del la Presidencia de la República y el Ministerio, con la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural y luego con el ICA. La idea es reorganizar las competencias.