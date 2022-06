El cóctel de retos económicos que vienen tras la elección

El próximo 7 de agosto Gustavo Petro llegará a la Casa de Nariño y tomará las riendas de un país que atraviesa por grandes desafíos macroeconómicos, pero donde quizás el más importante de todos será sostener el crecimiento.



Si bien el próximo mandatario recibirá a un país con altas expectativas de cambio, el futuro gobierno Petro tendrá que ponerse a trabajar desde el primer día para hacerse cargo de una galopante inflación, un déficit fiscal por ajustar y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población.



Es preciso recordar que Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, recibe al país con un crecimiento de 8,5% del producto interno bruto (PIB) en el primer trimestre del 2022, que prosigue del repunte de la economía logrado en 2021 (10,6%), luego de la caída en 2020.



Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, sostiene que “garantizar la senda de recuperación económica, creación de empleo y disminución de pobreza están entre los principales tres retos que tendrá el mandatario electo”.



Por otro lado, Andrés Abadía, economista jefe de Pantheon Macroeconomics para América Latina, señaló que “el nuevo presidente de Colombia encontrará una economía en buena forma, con una producción muy por encima de los niveles precovid. Las buenas noticias, sin embargo, no durarán; la alta inflación y las condiciones financieras más estrictas son ahora amenazas clave”.



Controlar la inflación también será parte del reto del próximo presidente de los colombianos.



En la actualidad, Colombia pasa por un ciclo inflacionario que llevó al dato anual a ubicarse en 9, 07% para mayo, que si bien significa una leve reducción frente al mes anterior, el nivel del costo de vida sigue estando a registros históricos.



También vale la pena resaltar que la espiral inflacionaria no solo se debe a factores internos, si no también a coyunturas en el extranjero, como la disrupción de las cadenas globales de valor por la pandemia de la covid-19, así como la invasión de Rusia a Ucrania.



Germán Machado, consultor y profesor de economía de la Universidad de los Andes, señaló que la futura Administración Petro recibirá al país con una inflación, probablemente, a la baja, ya que el pico del coste de vida se espera que se alcance en el período junio-julio y el nuevo gobierno inicia entrado agosto.



Precisa que para seguir con la reducción del costo de vida, el nuevo gobierno debe “ponerse a la tarea” y “ayudar a la importación de insumos agropecuarios” para la producción y tendrá un dilema sobre la estabilización de los precios del combustible.



Otro de los desafíos que tendrá el próximo presidente de la República será equilibrar la sostenibilidad fiscal de las cuentas públicas. Recientemente, el Ministerio de Hacienda comunicó que, gracias a las cifras de recaudo, se espera que el déficit fiscal de este 2022 ya no será del -6,2% sino que será de -5,6%,



“Quien asuma las riendas de Colombia no podrá seguir el ritmo del gasto social del país, pues se deberá reducir cerca de dos billones anuales adicionales para hacer sostenible la financiación (...) Asimismo, el fondo de estabilización de precios de la gasolina cuesta aproximadamente 2% del PIB y es insostenible, esto deberá ser atendido por el próximo gobierno”, sostuvo para Portafolio, Silvana Amaya, analista senior de la consultora Control Risks.



Uno de los flagelos más fuertes generados por la covid-19 fue el aumento del desempleo, el cual, de acuerdo al último corte del Dane ya se ha recuperado y se ubica a niveles de la prepandemia.



Así las cosas, será trabajo del próximo gobierno lograr que esto siga disminuyendo y además, generar empleo y que sea de calidad, para elevar los niveles de ocupación, especialmente en las poblaciones vulnerables. Actualmente, la tasa de desempleo está en un 11,2%.



“Aunque Colombia empieza a recuperarse del desempleo, todavía es un reto la informalidad. Otro desafío es que el acceso a la protección social se articule alrededor del estatus laboral de las personas, siendo esta una de las principales causas de la problemática del mercado laboral colombiano”, explicó el politólogo Gonzalo Araújo, socio de la firma Orza.



