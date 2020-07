El comercio internacional ya muestra señales de apertura

Aunque con el inicio de la pandemia se registró que más de 80 países impusieron restricciones al comercio internacional, especialmente en los productos sanitarios, la Organización Mundial del Comercio (OMC) dice que esa tendencia ya se está revirtiendo hacia una mayor apertura.



Según su último informe sobre la materia, el organismo apunta que en el periodo comprendido entre octubre del año pasado y abril de este año, se han registrado un total de 363 medidas comerciales, de las cuales 198 son de facilitación de los intercambios y 165 de restricción.



De hecho, mientras que al inicio del año las principales políticas en contra del libre comercio se dieron en productos relacionados con la salud, en este ámbito también se ven cambios. Las medidas que tienen que ver con el coronavirus llegan a 256, 147 a favor de facilitar las transacciones y 109 para restringirlas.



Cabe mencionar que muchas de las medidas comerciales que se adoptaron relacionadas con equipos y productos médicos, como las dos que tomó Colombia al inicio del año, tienen una vigencia definida y no son permanentes.



No obstante, pese a las estadísticas de la OMC, los datos que suministra Global Trade Alert (GTA) todavía muestran un alto número de políticas restrictivas para el comercio mundial, las cuales marcan un récord desde el conteo que hace la firma tras la crisis financiera de 2008.



En lo que va de 2020 hasta el momento, en el mundo se han impuesto un total de 744 medidas perjudiciales o discriminatorias, lo que ya superó las 660 que se registraron en el 2019.



Eso sí, en línea con los datos de la OMC, en los siete primeros meses de este año también se han ejecutado 330 políticas a favor del comercio, mientras que en todo 2019 los países solo aprobaron 155 de estas.



Vale la pena mencionar que, según los datos de GTA, a Colombia le afectan directa o indirectamente 340 de estas intervenciones negativas, mientras que se beneficia de 176 de las acciones positivas.



Colombia esta entre los que presentan una mayor liberalización, pues mientras que se registra que hasta el momento han ejecutado tres intervenciones en contra del libre comercio, han impuesto cinco que facilitan los intercambios con el país, mientras que en 2019 no se adoptó ninguna de este tipo. No ocurre lo mismo con EE. UU., con 96 intervenciones negativas y solo 21 positivas para el libre comercio.