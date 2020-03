´El coronavirus no es un caso de fuerza mayor para hacer despidos´

A los trabajadores que están por prestación de servicios con el Estado no se les va a cancelar el contrato.

En línea con las medidas económicas y sociales anunciadas por el Gobierno Nacional, el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, señaló que se hará lo necesario para mantener los puestos de trabajo en el país.



“En este momento no se ha recibido solicitud de despidos colectivos o masivos, y no vamos a permitir que se recurra a esta medida. Habrá casos excepcionales muy puntuales, que hay que revisar, pero recuerden que un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades de dos partes y si el empresario decide unilateralmente cancelarlo, asume las consecuencias”, advirtió.



El titular de la cartera, fue enfático al afirmar que “en el caso específico del coronavirus, no es un caso de fuerza mayor para hacer despidos, como algunas personas equivocadamente lo han manifestado”.



El ministro reiteró la invitación para que se agoten opciones como las vacaciones normales, las colectivas y la nueva figura, de las vacaciones anticipadas remuneradas.



“A los trabajadores que están por prestación de servicios con el Estado no se les va a cancelar, todo lo contrario, se les va a promover que sigan realizando sus actividades, por lo que se le propuso a los ordenadores del gasto hacer los ajustes contractuales necesarios y “es la invitación que hago al sector privado que hago lo mismo”.



ADULTOS MAYORES



De otra parte, el ministro Cabrera Báez, anunció que siguiendo en la línea del Gobierno Nacional de proteger a los adultos mayores, y más a los de 70 años en adelante, se ha decidido entregarle anticipadamente el subsidio de Colombia Mayor, correspondiente a 3 meses, “primero 80 mil pesos a finales del mes de marzo y en abril, 160 mil pesos, para un total de 240 mil, para que así puedan disponer de ese dinero lo más pronto”.



Con respecto a los pensionados, agregó: “para los mayores de 70 años pensionados de Colpensiones, que no tienen acceso al sistema financiero, Colpensiones se ha comprometido a entregarles en su casa una tarjeta para que puedan hacer sus transacciones”.