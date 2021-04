El covid y la política le dieron una ‘paliza’ a la industria automotor

Lo que arrancó como una ‘guerra política’ de Estados Unidos, en específico del presidente Donald Trump, contra China por la visión y la supremacía como primera potencia mundial, migró rápidamente a una guerra comercial, llevó a un bloqueo de varios productos, entre ellos los semiconductores o microchips, golpeando en todo el mundo a las empresas de tecnología, a las de videojuegos y al renglón automotriz.



En ese momento, hace ya tres años, la crisis apenas comenzaba, el primer round fue la imposición de aranceles de parte y parte y los anuncios de sustitución de compras al país rival -como si fuera tan simple-, pero en pleno calor de la guerra comercial y cuando al sector privado no le quedaba otra alternativa que mostrarle los dientes a su propio mandatario, llegó la covid-19 y con ella se cerraron industrias en todas partes del planeta y vino el ‘boom’ de ventas de videojuegos y aparatos electrónicos, que absorbieron la producción de semiconductores, la industria de carros comenzó a sentir la sequia en el mercado, al punto que según una reciente estimación de AutoForecast Solutions la industria automotriz mundial ya había experimentado un volumen perdido de 202.000 vehículos al 13 de enero.



Los fabricantes de automóviles han cerrado líneas de montaje debido a una escasez global de semiconductores, aunque no han sido en todas las líneas, modelos de Toyota, Ford, Audi Subaru, Fiat y Mazda, entre otros, han sentido el rigor de tener que parar líneas por falta de esas piezas.



De hecho, hay varios modelos en diferentes partes del mundo, incluida Colombia, en los que los clientes hacen fila a la espera del carro de sus sueños, no los hay por falta de circuitos electrónicos como también se les conoce.



“Había una demanda represada y es natural que la gente quiera un modelo específico y le toque esperar un tiempo mientras se produce la máquina”, explica el presidente de Andemos, Oliverio García.



La pandemia afectó también a cientos de empresas proveedoras de autopartes, algunas cerraron y otras que lograron mantenerse no han logrado sus picos de producción prepandemia, con lo cual hay producciones mínimas de otras autopartes para algunos modelos.



Todo esto, paso una factura que sintieron miles de familias, hubo despidos en masa por cierre de empresas de autopartes e incluso por cierre de líneas de producción en algunas marcas.



Ahora se espera que la crisis de producción de semiconductores no dure más de seis meses, ese es el obstáculo por pandemia; porque la política, puede durar más, las diferencias entre China y Estados Unidos son grandes y el campo de esa batalla es la tecnología, ambas potencias buscan autosuficiencia y desarrollos propios para no depender de su rival.



Además, mientras el mundo se acostumbra a esa rivalidad, Europa vive su propia guerra, esta es bien política, la separación del Reino Unido de la Unión Europea no es gratis y los vehículos y las autopartes también sufren por la falta de acuerdos en este divorcio, que lleva cinco años desde que se hizo el referendo británico para salir de la Unión Europea, el 23 de junio de 2016. Liderado siempre por el actual primer ministro Boris Johnson, en ese momento exalcalde de Londres.



Hoy los mercados internacionales y los dueños de carros comienzan a sentir temor por los certificados de origen, tanto la UE como el Reino Unido se empiezan a negar a expedirlo cuando los vehículos llevan partes de su rival, y ese es un caso complejo dado que hoy día ningún carros se produce 100 por ciento en un territorio y las marcas Europeas, inglesas, americanas, japonesas y en general asiáticas, comparten piezas de esos dos orígenes con lo que este 2021 ya se comienzan a sentir los efectos de quién se queda con los muebles, en este divorcio que parece que terminará afectando comercialmente a esa expareja y mientras tanto a los clientes de sus carros, por solo nombrar un renglón.



César Giraldo

Subeditor Portafolio