Crecimiento PIB de la Ocde se ralentizó al 0,4% en segundo trimestre

El crecimiento económico en el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) se ralentizó ligeramente en el segundo trimestre, con un 0,4%, una décima menos que en el primero, con una evolución contrastada entre los países miembros que pone en evidencia una pluralidad de situaciones.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

La Ocde señaló ayer que en términos interanuales, el producto interno bruto (PIB) a finales de junio pasado en el conocido como el ‘club de los países desarrollados’ era del 1,5%, frente al 1,6% al terminar marzo.



Entre las grandes economías de este bloque, la mayor progresión del PIB entre abril y junio fue la de Japón, del 1,5% respecto al trimestre precedente, gracias en particular al tirón de las exportaciones netas (ventas al exterior menos compras), tras un alza que ya había sido muy significativa entre enero y marzo (0,9%).



En el extremo opuesto, Italia sufrió un descenso del 0,3% de su actividad por la contracción de la demanda interna, tras haber subido un 0,6% en el primer trimestre.

​

(Vea: Colombia, entre países de la Ocde que registra contracción económica).



No fue el único país de la Ocde que tuvo una contracción trimestral del PIB, sino que hubo diez en total, en particular Polonia (-3,7%), Suecia (-1,5%) y Colombia (-1%). Alemania por su parte entró en recesión.



La Ocde, también midió la recuperación económica posterior a la pandemia del covid y encontró que Irlanda está produciendo 33% más que tres años y medio atrás; en Turquía, ese crecimiento es de 20%; en Israel, de 17%, y en Costa Rica, de 11,3%.



En Colombia, la recuperación es de 10,6%, pero llegó a ser de 11,7% un trimestre antes. El país tuvo en el segundo trimestre de este año la tercera peor caída del PIB de la Ocde.



(Vea: Los sectores que más empleo generan, sufrieron mayor frenazo económico).



EFE