El dólar llegó a $3.459 y logró un nuevo máximo

La de ayer fue una jornada tan turbulenta en los mercados financieros de todo el mundo que trajo el recuerdo de los momentos más críticos de las crisis.



Y aunque no estamos atravesando una, la realidad es que hay tantos elementos en juego que cualquiera de ellos se convierte en un detonante del nerviosismo de los inversionistas.



A los pronósticos cada vez menos optimistas sobre el crecimiento de las economías en todo el mundo, ahora se suma la tensión máxima en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ya tiene consecuencias.



Mientras que el primero pasó de amenazas a ejecutar el cobro de más aranceles a las importaciones de bienes que le provee su primer socio comercial, al otro lado del Pacífico la reacción no se hizo esperar, con una depreciación de su moneda y el anuncio de que limitará la compra de bienes agrícolas estadounidenses por parte de empresas estatales.



Esta situación, que según expertos no es buena para nadie y menos en medio de una desaceleración económica, sacudió las fichas en los mercados financieros.



Y Colombia no pudo ser la excepción ante este sentimiento de nerviosismo, lo que se reflejó tanto en el desempeño de la tasa de cambio como el comportamiento de las acciones locales.



Vamos por partes. Ayer, el precio del dólar en el mercado cambiario alcanzó un nuevo máximo histórico, que hasta ayer lo tenía el 12 de febrero de 2016, con 3.434 pesos.



La TRM vigente para hoy será de 3.459,47 pesos, luego de que este ‘lunes negro’ la divisa subiera 93,69 pesos. Esta es la segunda alza más pronunciada de la divisa en la historia reciente, solo superada por los 107 pesos que ganó el dólar el 6 de diciembre de 2015, cuando el petróleo caía y los intereses en EE. UU. volvían a subir.



“Las monedas emergentes en su conjunto cedieron terreno y parece ser la nuestra una de las más golpeadas. Es el momento para que los exportadores en Colombia aprovechen la oportunidad”, dijo ayer Coltefinanciera en su informe de divisas.



Tanto los exportadores como empresas cuyos ingresos son en dólares (por tener operaciones foráneas) son los principales beneficiados, al igual que el turismo en Colombia, que luce más atractivo para locales y extranjeros.



Para el Gobierno, es agridulce, pues si bien podría percibir más ingresos de las industrias extractivas (si los precios no caen mucho más), se le encarece su deuda externa y el pago de intereses.



En contraste, las empresas que no usan coberturas cambiarias y los importadores son los principales afectados. De hecho, esto afecta también al comercio minorista, pues los precios de bienes importados subirían y, de mantenerse esta situación, llega una presión adicional a la inflación.



¿SE MANTIENE?

El asunto es que la disputa de EE. UU. y China no es lo único que tiene al dólar subiendo (289 pesos en solo dos semanas).



Un informe de Casa de Bolsa señala que la debilidad de la economía de la zona euro, la incertidumbre sobre el Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) y la caída en los precios del petróleo (el Brent está de nuevo por debajo de los 60 dólares), son temas externos que le dan más ‘alas’ al dólar.



Pero Colombia también tendría cuota de responsabilidad en la debilidad de su moneda. Según el mismo reporte, el déficit de la cuenta corriente del país (están entrando menos dólares de los que salen) sigue en aumento, lo que es una fuente de vulnerabilidad adicional; pero también ha generado dudas entre los inversionistas el manejo contable de las finanzas públicas de la Nación, que podría provocar un descenso en la calificación del país.



“Si bien en el mediano plazo la devaluación contribuye a corregir el desbalance comercial, en el corto plazo el efecto contable en el cálculo del PIB en dólares (que lo reduce), podría aumentar el déficit de la cuenta corriente.



Cabe recordar que solo por esta vía el desbalance de la cuenta corriente aumentó 0,4 puntos porcentuales en el primer trimestre”, advierte además un informe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.



Se abre además el debate sobre si, de mantenerse esta situación, el Banco de la República debería tomar cartas en el asunto.



LA BOLSA

Por los lados de la renta variable, tampoco hubo salvación. Aunque Colombia había pasado relativamente de agache en estos días de turbulencia (incluso la bolsa local había subido el viernes), ayer las desvalorizaciones llegaron con fuerza.



El índice Colcap, termómetro de los títulos más representativos del mercado local, perdió 2,62 por ciento en la sesión de ayer, al cerrar en 1.503 puntos.



Aunque esas caídas son comparables con lo que pasó en Wall Street, la realidad es que en Latinoamérica sí fue el indicador más golpeado durante la jornada, y solo un título se salvó de las caídas (Cemex Latam Holdings).



Con todo, en lo corrido del 2019 el principal índice de la bolsa colombiana acumula una valorización de 13,3 por ciento.