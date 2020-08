‘El espectáculo digital es la gran oportunidad del fútbol’

Para buena parte de los equipos del fútbol profesional colombiano la crisis financiera actual no es una novedad, pues llevan años sobreviviendo en medio de dificultades, hasta el punto de que varios de ellos están en Ley de Salvamento.



Sin embargo, el futuro es aún más complejo, si se tiene en cuenta que el reinicio del torneo se hará sin público, y será obligatorio el cumplimiento de estrictos protocolos que exigen inversiones por unos $10.000 millones.



El nuevo presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, le respondió a Portafolio una serie de interrogantes sobre el futuro de este negocio que lleva medio año paralizado.



¿Cuál es la situación financiera actual de los clubes de fútbol?



Es un momento bien difícil para los clubes. Han sido 5 meses sin fútbol que han limitado los ingresos que normalmente los clubes venían percibiendo y con ello, se ha agravado la situación financiera de la mayoría de ellos. Esto es un tema complejo, porque la crisis ha generado consecuencias muy graves para todos. No es fácil, pero solucionarlo es una prioridad en la cual estamos trabajando.



¿Qué ayudas han recibido de la Federación?



La FCF ha estado acompañando y respaldando económicamente al fútbol profesional desde que inició esta pandemia; y su apoyo ha sido fundamental. Inicialmente la Federación entregó directamente dineros del programa del desarrollo del fútbol colombiano.



A partir de marzo recibieron dineros de Conmebol, gestionadas por la FCF, para solventar el pago de los salarios de los jugadores. Y estamos próximos a percibir un respaldo adicional de Fondos Libres y Pruebas covid-19 también de Conmebol.



¿Cuál es su plan para fortalecer la situación financiera de los clubes?



Estamos revisando la posibilidad de otorgarles un alivio económico a través de una línea especial de crédito, pero esto, debemos trabajarlo junto al gobierno para que se traduzca en una liquidez para los clubes.



Además, es urgente implementar el ‘Fair Play Financiero’, cuya obligatoriedad ya se aprobó en la asamblea. Ahora se debe expedir e implementar una reglamentación clara. Esto fortalecerá la situación financiera de los clubes y le dará más transparencia al fútbol colombiano.



¿Cuál es el panorama de las negociaciones de la televisión para la transmisión de partidos y cómo están los derechos de televisión abierta y cerrada, y con el

canal premium?

​

La televisión es un socio estratégico para el Fútbol Profesional Colombiano y debemos trabajar de la mano con ellos. La Dimayor y el canal licenciatario han asumido esta crisis como aliados, y esto se ha traducido en las soluciones conjuntas que se han ido encontrando.



En cuanto al tema del canal premium, este es un producto que genera mayor desarrollo para los clubes, a su vez, significa recursos fundamentales que les permitiría, de alguna manera, mitigar la crisis financiera y tener una mayor solvencia económica.



¿Qué avances hay sobre la reanudación del fútbol en Colombia?



Sin lugar a dudas el reinicio de los campeonatos es prioridad y ya estamos trabajando en ese sentido. Un avance significativo sería la autorización por parte del Gobierno Nacional de las fases 4 y 5, es decir, las finales del protocolo de bioseguridad, que incluyen el regreso a las diferentes competencias que organizamos.



¿Las casas de apuestas han hecho algún aporte a los equipos?



BetPlay es nuestro patrocinador, es la casa de apuestas oficial de la Dimayor, y son socios fundamentales para nosotros. Ellos también han estado golpeados por la crisis que estamos viviendo, pero a pesar de eso, hemos trabajado de manera conjunta para seguir apoyando nuestro fútbol. También es importante decir que las casas de apuestas se han convertido en importantes aliados estratégicos a través de patrocinios para los clubes afiliados.



¿Está claro que el torneo se reiniciará sin público?



Sí. Las directrices del Gobierno Nacional son claras en ese sentido. Por otro lado, teniendo en cuenta el comportamiento de la pandemia en Colombia, es inviable pensar, por ahora, en la reactivación del fútbol con público en los escenarios deportivos.



¿Qué va a pasar con el torneo de la B y con el modelo de ascenso y descenso?



En la segunda división están cumpliendo con los mismos protocolos que los clubes que disputan la primera categoría. Estamos trabajando para que la reactivación del fútbol colombiano pueda ser paralela en ambos campeonatos, siempre pensando en el beneficio de los 36 clubes. Con respecto al modelo de ascenso y descenso, existen varias propuestas que están siendo discutidas.



¿Se va a jugar el torneo profesional femenino?



La Junta de Competencia se reunió hace tres semanas y acordó el sistema de juego que tendría la competencia. Habrá apoyo por nuestro lado y también el Ministerio del Deporte me manifestó que los recursos entregados siguen en pie con el objetivo de realizar el campeonato este año, eso es muy importante. Pero de aquí en adelante cuentan con mi compromiso para desarrollar una liga sostenible, es algo que toma tiempo, pero trabajaremos constantemente por eso.



¿Qué ingresos diferentes a la TV y al mercadeo se están planeando, así como a la taquilla una vez se autorice el regreso del público a los estadios?

​

Hay planes que se desarrollarán en un futuro, es algo que toma mucho más tiempo, pero definitivamente esta realidad nos cambió, el espectáculo se volvió mucho más digital y allí tenemos una oportunidad para poder comercializar muchos de nuestros activos de forma creativa y diferente, pero eso no es inmediato, cuando llegue el momento lo implementaremos.



¿Algún equipo se ha acogido a la Ley de salvamento de la Supersociedades debido

a la crisis generada por la pandemia?



Desde antes del inicio de la pandemia, algunos clubes se habían acogido a las normas vigentes en el régimen de insolvencia. Este tema es prioritario para nosotros, y apoyaremos a los clubes para que puedan superar este tipo de procesos de la mejor forma posible.



¿Los árbitros están capacitados para reiniciar o retomar las actividades?



Tenemos conocimiento que desde que inició esta pandemia, los árbitros han continuado con su trabajo físico. Se han venido haciendo micro-ciclos de trabajo físico de la mano del profesor William Lara, preparador físico de la Comisión Arbitral Nacional de la FCF. Precisamente, a partir del 20 de agosto, los árbitros estarán presentando pruebas de control físico atlético, autorizadas por la FIFA.



