El espectro vuelve a subasta

El ministerio TIC no está informando la totalidad del espectro disponible que será subastado en estas bandas.

El proceso de la subasta de espectro vuelve y juega. Está etapa de publicación de la resolución y ahora la diferencia es que los operadores interesados en la puja por el uso del espectro en las bandas de 700, 1.900 y 2.500 MHz, conocerán el ansiado precio inicial y el valor de la reserva. La resolución definitiva será publicada hoy junto con el precio de reserva y el gobierno espera que la subasta de las tres bandas se realice el próximo 20 de diciembre.



(Lea: Subasta del espectro radioeléctrico fue declarada desierta)



Entre los cambios que tiene el proceso que se declaró desierto el pasado 8 de noviembre, está también la modificación del ministerio para evitar que la subasta mantenga las diferencias de uso de espectro actuales entre los operadores, es decir se hará con medidas diferenciales con aquellos que no tienen participación actual en estas bandas.



(Lea: El proceso de la subasta de espectro está de nuevo en vilo)



El otro es la protección de la competencia y eso se hace con los topes de espectro del decreto 2194 de 2017 tanto en las bandas bajas como en las altas, para incentivar la puja, lo que dejarían a Claro y a Movistar con la posibilidad de ampliarse solo en 20MHz en las frecuencias bajas.



El proyecto que se volvió a socializar buscará que los operadores interesados: Claro, Telefónica-Movistar, Tigo y Avantel hagan una propuesta económica diferenciada de acuerdo a sus posibilidades de inversión en el país.



“Esta es la continuación de un proceso que hemos construido, hemos escuchando a todos los sectores y tenemos una oportunidad para demostrar que el compromiso del sector público también es el del sector privado, para que mostremos que todos estamos trabajando por un mismo fin y que este país lo construimos todos”, explicó la Ministra de la TIC, Sylvia Constaín.



La idea de la subasta, de las denominadas bandas bajas es hacer el cierre efectivo de las brechas de conectividad a servicios de internet de alta velocidad en el país.

“En el proceso inicial no se revelaba el valor de reserva, puesto que era el mecanismo único que garantizaba la puja entre operadores y, por tanto, maximizaba la cobertura en las zonas rurales del país. Esta ha sido una apuesta ambiciosa para poder brindarles servicios de Internet y telefonía móvil a las zonas rurales”, dijo la ministra Sylvia Constaín.



De acuerdo con la ministra otro diferencial en la subasta es que en la región y en el mundo, no se ha dispuesto de todo el espectro radioeléctrico en la banda de 700 MHz o se han establecido configuraciones que dejaban por fuera del acceso a este recurso a algunos operadores del mercado y por eso “ en el proceso anterior se decidió subastar la totalidad del espectro como mecanismo para acelerar la masificación de la cobertura, incentivar el desarrollo de nuevas ofertas para los usuarios, y cerrar la brecha digital”.



De acuerdo con el nuevo cronograma, hasta el 2 de diciembre de recibirán las propuestas de participación por parte de los operadores. Allí fue donde el proceso anterior tuvo dificultades pues solo la empresa Claro se presentó y se requiere al menos dos participantes para que se realice la puja. Luego el ministerio amplió el plazo y la declaró desierta obligándose a presentar un nuevo proyecto de subasta.