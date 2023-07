¿Colombia puede ‘cantar victoria’ en litigio con Nicaragua?

En el año 2013, Nicaragua reclamó a Colombia el derecho a extender su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde su costa.



Sin embargo, este jueves 13 de julio, casi una década después, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó la solicitud de ese país y le dio la razón a Colombia.



"Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de la línea base de Colombia. Dentro de la línea base de las millas náuticas de San Andrés y Providencia Nicaragua no tiene derechos a una plataforma extendida", dijo la jueza Joan Donoghue, presidenta de la CIJ al leer el fallo.



Si la votación no hubiese favorecido a Colombia habría implicado que Nicaragua tendría injerencia en la plataforma continental del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



Esta zona en disputa posee zonas marítimas muy ricas en biodiversidad, recursos pesqueros, belleza paisajística, pero también recursos naturales, como gas y petróleo.



Las posturas de las partes involucradas

La defensa de Nicargua sostiene que el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar ofrecen una cobertura legal a su demanda.



Mientras que Colombia, argumenta que Managua "no demostró científicamente que tiene una plataforma continental" que se extiende más allá de 200 millas.



Según un comunicado de la Cancillería, el gobierno presidido por Gustavo Petro alegaba además que dicha ampliación de la plataforma "no debería ser considerada como parte del derecho internacional consuetudinario".



¿Qué significa para Colombia?

De acuerdo con el análisis de Sebastián Bitar, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, "este es un fallo muy positivo para Colombia, que pone fin a las pretensiones absurdas de Nicaragua sobre extender su mar muchísimo más allá de lo que el fallo del 2012 había reconocido".



En este sentido, la Corte tomó la decisión bajo una premisa clara: "no hay necesidad de ir a mirar si existe esa plataforma continental extendida de Nicaragua en las aguas colombianas, porque independientemente de que exista o no, Colombia tiene derecho a sus 200 millas náuticas, enfrente de la costa caribe de Colombia" aseguró Bitar.



La decisión significa, según el docente que: "San Andrés no queda desconectado de Colombia por vía marítima, que era lo que pretendía Nicaragua. Es decir, San Andrés hacia el este se conecta con la costa Caribe de Colombia a través de un mar que sigue siendo reconocido como colombiano. Esa es una decisión muy positiva".



A grandes rasgos significa no perder una poción de mar determinante para la economía del país.



Sin embargo, la disputa no acabaría en este punto, según dice el experto.



Bitar recuerda que en el 2012, cuando Santos era el presidente, el Gobierno se negó "a

determinar que la decisión de la Corte sobre el mar alrededor de San Andrés era la última palabra en en las fronteras marítimas de Colombia y Nicaragua", entonces la Corte dijo que la única forma de solventarlo era gestionando un tratado con Nicaragua.



Por ello, el experto señala que este sería "un momento propicio para pensar cómo se va a hacer dicho tratado, cuándo se daría la reunión con Nicaragua y qué puntos serían los que se tratarían en la agenda".



Pero, la realidad es que: "va a ser muy difícil que un tratado que negocie el presidente Petro en este momento, que reconozca los límites que fueron decididos por el fallo de la de la Corte de La Haya en 2012, pase por el Congreso y sea victorioso".



De acuerdo con Bitar el tratado depende de que el Congreso lo ratifique y esto no ocurriría en un momento en el que se aproximan las elecciones regionales.



En conclusión, no se ha terminado la 'batalla', pues la Corte misma ha indicado que se debe hacer un tratado entre los países, pero "ese paso adicional no está garantizado de ninguna manera", según Bitar.



