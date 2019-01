El FMI prevé menor impulso económico mundial para 2019

Las disputas comerciales, el Brexit y otras incertidumbres amenazan con lastrar el crecimiento mundial, advirtió este lunes desde el Foro de Davos el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pronostica una desaceleración mayor que la prevista, con un recorte de las perspectivas para América Latina.



En su actualización del informe "Perspectivas de la economía mundial" (WEO por su sigla en inglés), el FMI fue aún más pesimista que en sus proyecciones hechas en octubre, destacando que hay riesgos en el panorama.}



La entidad proyecta un crecimiento del 3,5% para la economía mundial este año, 0,2 puntos porcentuales por debajo de su estimación de octubre, en la que también había recortado sus pronósticos previos.



El FMI proyecta un crecimiento mundial del 3,6% en 2020, lo que supone un recorte de 0,1 puntos porcentuales respecto al pronóstico de octubre. Y para América Latina, la organización recortó sus previsiones para este año y el próximo en 0,2 puntos porcentuales por debajo de lo previsto en octubre, a un nivel de 2,0% en 2019 y 2,5% en 2020.



"Una escalada de las tensiones comerciales más allá de lo que ya estaba incorporado en los pronósticos sigue siendo una fuente clave de riesgo para las previsiones", indicó el FMI, que destacó que las condiciones financieras ya se han deteriorado en los últimos meses.



Este es el segundo recorte en pocos meses de las previsiones para la economía mundial, aunque según la organización financiera, las dos mayores economías mundiales, Estados Unidos y China, permanecen a resguardo y sus pronósticos de crecimiento quedaron intactos en 2,5% y 6,2% respectivamente.



Varias economías grandes sufrieron, sin embargo, importantes recortes a la baja, entre ellas Alemania, Italia y México. El FMI advirtió sobre los riesgos que persisten en el crecimiento, que ya acusó los embates de los aranceles de cientos de miles de millones de dólares entre Estados Unidos y China, a pesar de la tregua anunciada el 1 de diciembre por Washington.



"La posibilidad de que las tensiones vuelvan a resurgir en la primavera (boreal) proyecta una sombra sobre las perspectivas de la economía global", advirtió la entidad. En Estados Unidos, la parálisis presupuestaria que se extiende desde hace un mes, adentrando al país en un terreno desconocido, comienza a notarse en la actividad económica.



Sin embargo, el FMI no prevé que el cierre parcial de la administración afecte de forma significativa la solidez actual de la economía de Estados Unidos, que podría beneficiarse de un efecto compensatorio, una vez que se acabe la parálisis.



Más allá de los efectos en la economía, la crisis política es patente y obligó al presidente estadounidense, Donald Trump, a cancelar su asistencia al Foro de Davos, que reúne a 3.000 altos ejecutivos de empresas y líderes políticos en la exclusiva estación de esquí suiza.



REVISIÓN A LA BAJA PARA LATINOAMÉRICA

Esta revisión a la baja del crecimiento en América Latina se debe a un recorte de las perspectivas del crecimiento para México en 2019 y 2020, atribuidas a una caída de la inversión privada, y al hecho de que la contracción en Venezuela va a ser peor de lo que se anticipaba.



Para México el FMI pronostica un crecimiento del 2,1%, con un recorte de 0,4 puntos porcentuales con respecto a octubre. En cambio, el informe destaca que, en el caso de Brasil, el país está en la senda de la recuperación después de la recesión que lastró su economía en 2015 y 2016, con un crecimiento revisado al alza de 0,1 puntos porcentuales hasta el 2,5% en 2019.



Para Argentina, sin embargo, la tormenta no ha terminado y la recesión se prolongará en 2019, como estaba previsto, a medida que el país aplica las reformas acordadas con el FMI, pero la economía lograría atisbar brotes verdes en 2020.



INQUIETUDES SOBRE EL BREXIT

Para la zona euro, el FMI se muestra menos optimista con una proyección de crecimiento del 1,6% frente a sus previsiones anteriores que situaban en 1,9% la expansión proyectada.



En esta región, Alemania es el país que sufrió el mayor recorte a la baja, con un ajuste de 0,6 puntos porcentuales hasta el 1,3%, seguido de Italia (-0,4 puntos porcentuales hasta el 0,6%) y de Francia (-0,1 pp hasta el 1,5%). Para España el pronóstico se mantiene estable, con un crecimiento del PIB del 2,2% para 2019 y del 1,9% en 2020.



El FMI expresó su inquietud respecto a la incertidumbre en la que está sumido Reino Unido con las dificultades para organizar una salida de la UE. La entidad no rebajó más su previsión de crecimiento para el país, estimada en un 1,5% por el tirón que espera que traigan las medidas para estimular la economía anunciadas en el presupuesto de 2019.