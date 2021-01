‘El Gobierno se mantiene en meta de crecimiento del 5%’

Aunque el año empezó con más dificultades de las esperadas, el Gobierno no cambia su perspectiva de que Colombia crecerá un 5% en el 2021. Así lo afirma Víctor Muñoz, alto consejero presidencial para la reactivación económica, quien asegura que entre las mayores prioridades del Ejecutivo está lograr el impulso de las pymes.



(La apuesta digital del país: 167 proyectos de transformación).

¿Cómo afectan las nuevos restricciones a la reactivación?



Desde el inicio de la pandemia, el propósito principal ha sido el de proteger la vida y, para el Gobierno, siempre ha sido claro que no existe dilema entre proteger la salud y la economía, las dos son indispensables para el bienestar.



(Previsión de crecimiento para Colombia mejora en 2021).



Las medidas son focalizadas en zonas de niveles de ocupación de UCI mayor al 85% y se hicieron en un fin de semana con un día festivo, lo cual disminuye el impacto económico que se tiene.



Ante este inicio complicado de año, ¿mantiene el Gobierno su meta de crecimiento del 5%?



El Gobierno se mantiene en la meta de crecimiento del 5% para 2021. El Banco Mundial presentó sus proyecciones, indicando que el alza en América Latina sería 3,7% y 4,9% para Colombia, ratificando nuestras proyecciones.



¿Cuál es el estado actual del plan de reactivación del Gobierno?



Hay avances en todos los pilares de la estrategia y, solo por mencionar algunos, avanzamos en generación de empleo movilizando $122,4 billones, destacando proyectos para la economía creativa con más de $15 billones; 17 proyectos de transformación digital; $3,9 billones, con las obras PDET y vías terciarias, proyectos energéticos con una inversión de $4,1 billones, y los acueductos y Ptar por $17 billones.



Han identificado en el compromiso con el empleo 34 proyectos sin los recursos financieros y otros 83 proyectos sin contratar en el ‘Compromiso con los más pobres’, ¿qué planes están rezagados y por qué?



Los avances cuando hay más de 560 proyectos siempre son disimiles, no olvidemos que cada uno tiene componentes como asignación de recursos, viabilidad, planes de inversión, permisos, licitaciones, ejecución en sí mismo de las obras. El mensaje es que avanzamos de manera correcta y decidida en la implementación.



(Ocde recorta pronóstico de crecimiento global).



Existen muchos avances, como en proyectos de energía solar en San Felipe y Cartago, o el parque eólico Apotolurru; las Ptar de Neiva, Bucaramanga y Duitama; los 130 proyectos de acueducto y alcantarillado; los beneficios tributarios para la economía naranja, el registro rural, la ventanilla única de inversión, los 200 m il subsidios de vivienda y proyectos para el sector turístico en las regiones.



Una de las preocupaciones de las empresas es el fin de los subsidios y otras ayudas, ¿hasta cuándo se mantendrían?



En el marco de la pandemia ha sido fundamental el Paef y el PAP para lograr la protección de más 3,1 millones de empleos formales. Como Gobierno, somos conscientes de su importancia, y por eso se tramitó a través del Congreso su extensión hasta marzo del 2021. El monto total invertido por el Gobierno en la protección del empleo a través del Paef ascenderá a más de $8,7 billones.



De los bolsillos del sector privado sale una mayoría de los recursos, ¿qué medidas está tomando el Gobierno para agilizar las de iniciativas?



El sector privado juega un rol fundamental en la estrategia.



Los proyectos están asociados a alianzas público-privadas, o solo privadas, donde el rol de articulación con el Gobierno es fundamental en los temas relacionados con permisos, viabilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental.



El segundo semestre del 2020 demostró que la reactivación no es igual para todos los sectores. ¿Tendrá el Gobierno ayudas o planes especiales para los más golpeados por la pandemia?



Estos sectores son prioritarios: en 2020 se crearon programas como el Paef y el PAP, las garantías del 90% a través del Fondo Nacional de Garantías, la línea de crédito Bancoldex que apoya a las empresas de turismo, aviación y espectáculos públicos, y la exención del IVA e impuesto al consumo a bares y restaurantes.



La Ley de Turismo aprobada es un instrumento de activación de demanda, y así se destaca la reducción del IVA del 19% al 5% hasta el 31 de diciembre de 2022 para los tiquetes aéreos, o la exención transitoria para los servicios de hotelería y turismo para el año 2021.



¿Cuál fue el balance de las estrategias de reactivación del fin de año como la prima anticipada, el Gran Finde, etc.?



Las medidas tenían como propósito activar el consumo y la demanda, y la mejora del empleo.



Los resultados de empleo de noviembre muestran cómo se obtuvo una mejora de 8,1 pp vs. el peor momento de la pandemia, llegando a una tasa de desempleo del 13,3%, recuperando a su vez 4,7 millones de puestos. En el tercer día sin IVA las ventas superaron los $5,8 billones, 1,5 millones de transacciones de e-commerce, y el Gran Finde, con ventas superiores a los 260.000 millones.



La vacunación se ve crucial para la reactivación, pero ya se escuchan críticas ¿Estamos rezagados en la inmunización?



El Gobierno ha avanzado en los procesos de negociación, preparación, entrenamiento, logística y seguridad para lograr una exitosa vacunación. Se cuenta con el acompañamiento de expertos que asesoran al Ministerio de salud y con la experiencia en PAI, donde Colombia es reconocido como un país con gran capacidad y experiencia en vacunación.



Hemos cerrado acuerdos por 49 millones de dosis con Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Covax. El Presidente y el Ministro de Salud han indicado que en febrero estaremos iniciando la vacunación.



El 2020 fue un año de avances en transformación digital, ¿cuáles son sus principales proyectos digitales?



Los avances son resultado de las políticas que se diseñaron, de ahí que el índice de gobierno digital de la Ocde catalogara a Colombia como uno de los países con mayor esfuerzo en consolidación de gobierno digital. Con los proyectos de transformación digital, hoy se cuentan con más de 400 en diferentes entidades, los cuales buscan simplificar las relaciones ciudadano, empresa y estado.



¿Cuáles son las metas en términos de empleo, PIB y plan de reactivación para este año?



Las medidas de restricción que se adopten deben tener el soporte científico y de manera clara el impacto que se espera lograr. Son las pymes las que más sufren con estas decisiones, y por esto es fundamental que las medidas sean focalizadas y acorde a los momentos epidemiológicos que vive cada ciudad e incluso cada sector.



Hemos recuperado casi 5 millones de ocupados desde el inicio de la pandemia, pero el principal reto continúa siendo el empleo, dado que la emergencia generó la perdida de 4 pp en la tasa frente promedio de 2019. El propósito es alcanzar estos niveles de ocupación y empleo antes de finalizar el periodo de Gobierno.



Otro de los grandes retos es reactivar el consumo de los hogares, el cual cayó 7% en el tercer trimestre. Por esto, son claves estrategias como el día sin IVA que permiten la reactivación del comercio: el 21 de noviembre hubo ventas por más de $5,8 billones.



En 2021 se tiene gran enfoque por la reactivación de las pymes, pues son grandes generadoras de empleo y la base del tejido social empresarial. Sin salud no hay economía y sin economía no hay salud, por esto es indispensable una reactivación sostenible.



Francisco Miranda