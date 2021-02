El libro de la Marly

Liderado por su Gerente General, Luis Eduardo Cavelier Castro, el equipo de la Clínica Marly acaba de publicar el libro Memorias de una Pandemia en la Clínica Marly, Covid-19.

Es un libro de formato grande, pasta dura, en el que se combinan textos, fotos, graficas, documentos y trae de todo: La historia de la pandemia en el país, estadísticas de Colombia y el mundo, registro de prensa, como se preparó la Marly para enfrentar el desafío y al final, hasta un capítulo del Covid-19 en caricaturas.

Es una buena mezcla de temas académicos, éticos y científicos por una parte, y asuntos prácticos y humanos y por otra.



Me llamó la atención la política de comunicaciones desplegada desde la gerencia general, con mensajes permanentes de diversa índole dirigidos al personal médico y administrativo de la institución, a los pacientes y sus familias y a la comunidad en general, a través de diferentes plataformas de las redes sociales.



Un esfuerzo por motivar y agradecer a su personal, por entregar información actualizada en tiempo real sobre la evolución de la pandemia y las medidas que se tomaban en Colombia para enfrentarla, pero sobre todo, por mantener, diariamente, un canal abierto e interactivo para comentar avances, dudas, preocupaciones, miedos y triunfos de una situación incierta, inédita y desafiante en todo sentido.



Se trató de un enorme esfuerzo colectivo, en el cual el personal de la salud en Colombia, en todas las instituciones, fue más allá de sus capacidades y ello marcó la diferencia. No solo se trató de su desempeño profesional, sino de su condición humana, su sentido de responsabilidad y su fuerza interior para sobrepasar sus propios límites y entregar lo mejor de si a sus congéneres.



En lo personal, en los mas duro de la pandemia, hacia mediados del año pasado, tuve que ir a tomarme exámenes y asistir a consulta médica a la Fundación Cardioinfantil en Bogotá, donde hace poco tiempo me practicaron una exitosa cirugía de corazón abierto, y puedo dar fe del entorno de profesionalismo, seguridad y trato humano de todo el personal con el cual interactué.



Buena información antes y después de la consulta y estrictos protocolos al interior de la institución, hicieron que esta experiencia fuera tranquila y efectiva.



El libro de la Clínica Marly queda para la historia y para la posteridad como un recordatorio de lo vivido en esta pandemia al interior de una institución de salud; de la entrega y compromiso de su personal; de la creatividad de sus directivas para reaccionar a tiempo y de la mejor forma posible, pero sobre todo, de un momento en nuestras vidas en el cual nos conectamos con lo esencial: la solidaridad y la consciencia de que todos dependemos de todos y que nadie se salva solo.



Gracias al doctor Luis Eduardo Cavelier y su equipo por este testimonio poderoso y humano



Ricardo Santamaría

Analista y escritor.

risasa1960@gmail.com