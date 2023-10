‘El país debe solucionar muchas crisis a la vez’

Este 26 de octubre se lanza en Bogotá el libro ‘Crisis y Reformas, los desafíos de la economía colombiana en la tercera década del siglo XXI’, escrito por los profesores, Carlos Caballero Argáez y Germán Darío Machado, de la Universidad de los Andes, que hace un análisis de los retos y progresos del país en aspectos como lo laboral, social y fiscal.





En diálogo con Portafolio, el docente Germán Machado compartió su visión de frente a estos temas y algunos detalles del origen, la tesis y propuestas de este ejemplar, que busca aportar al debate y desarrollo de la academia económica en Colombia.



¿Cómo surge la idea del libro?

​

Esto empieza a escribirse un poco antes de la pandemia, en 2019, queríamos hacer una especie de balance frente a dónde estábamos parados y hacia dónde nos estaba llevando la economía colombiana, pensando en algunos desafíos. Veíamos que la economía iba más o menos bien, pero que esto no se traducía del todo en unos beneficios sociales, por lo menos tan amplios.



En esa época el desempleo venía aumentando a pesar de que la economía iba bien, la pobreza no caía lo suficientemente y la desigualdad estaba más o menos quieta en el panorama de largo plazo. Entonces empezamos a pensar por allí.



¿La pandemia les cambió algo?

​

Nos tocó darle una vuelta, no teníamos en las cuentas que iba a haber una pandemia, así que nos tocó ajustarnos en ese sentido y lo que empezamos a pensar fue que la pandemia, en el imaginario de la gente, parece ser el origen de todos los males del universo y la verdad es que en el caso colombiano, lo que hizo fue acentuar algunos problemas que ya venían desde el pasado, nos desnudó las cosas.



¿Qué son las crisis superpuestas de las que hablan en el libro?

​

El libro tiene dos partes, en la primera analizamos todo lo que ya mencionamos y luego de eso hacemos nuestras propuestas, frente a lo laboral, pensional, tributaria, de gasto público, entre otros temas.



También pensamos que Colombia ha tenido diferentes problemas a lo largo de la historia y ha tenido, por ejemplo, unas épocas donde su problema principal es el empleo o ha tenido unas épocas donde el problema principal es el problema fiscal, y tiene un déficit enorme, o tiene un tema de déficit externo. Es decir, no hay una sola crisis, son varias, una encontrada o superpuesta con otra.



¿Qué dicen sobre lo fiscal?

​

El origen de la crisis fiscal creo que es un origen de más largo plazo, o sea, no lo estamos buscando justo antes de la pandemia sino más en las dinámicas que ha tenido la economía colombiana en las últimas décadas. Lo que se ha estado haciendo con el problema fiscal, con el desbalance entre los ingresos y gastos, es ponerle pañitos de agua tibia.



El país debe dejar de meterse en más gastos de los que puede pagar, no se puede repetir casos como la crisis de fin de siglo que se vio por allá en el año 99.





¿Cuál es su fotografía frente a lo laboral?

​

En el origen del libro, una de las preocupaciones que teníamos en ese momento era que el desempleo se estaba subiendo y la economía iba bien. Hoy en día es todo lo contrario, especialmente cuando nos alistamos para un crecimiento del 1%, 0,8% o 0,9% en el tercer trimestre.



Todos nos ponemos contentos porque la economía nos va bien, este es un país que crece lento pero seguro. Sin embargo, no se está viendo eso traducido en bienestar social para la gente.



¿Cómo vieron lo social y creen que ha mejorado algo?

​

Si usted me pregunta cuál de todas las crisis que mencionamos es la más urgente, yo le digo que hay que garantizar que la gente no se muera de hambre. Ahí creo que hay una tarea muy grande, a pesar de que la pobreza viene cediendo del 39% al 36%; seguimos teniendo que más de una de cada tres personas sigue en situación de pobreza.



¿Cómo ven las reformas que están andando?

​

Hay un punto positivo de las reformas y es el hecho de que apuntan a unos problemas que sí hay que solucionar. De pronto el menos grave es el del sistema de salud, en el sentido que así uno se queje bastante, no es donde nosotros veríamos una prioridad de ajuste.



El punto positivo de las reformas del gobierno Petro es que identificaron bien los problemas y efectivamente hacia allá es que hay que hacer cambios. Ahora, en cuanto al contenido hay que ver casos como el de la laboral, que busca dignificar el empleo, cuando por ahora creemos que la prioridad es generar más empleo.



¿Ha sido buena la entrega de tantos subsidios?

​

Uno se sueña un mundo donde la economía genera empleos y la gente sale a trabajar y no necesita depender de un subsidio para atender las necesidades básicas. Sin embargo, mientras eso sucede, si es que sucede alguna vez, sí vamos a necesitar tener unos esquemas de subsidios fuertes, sólidos, que protejan a la gente, especialmente en la más vulnerable.



Daniel Hernández Naranjo

Periodista Portafolio