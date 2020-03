El Llano no quiere fracking, dice el alcalde de Villavicencio

Superar el desempleo, la paz, afianzar el turismo, motivar la agroindustria, darle valor agregado a la ganadería, resolver la situación de la Vía al Llano y la opción de construir un nuevo aeropuerto son algunos de los puntos neurálgicos del alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, quien se opone férreamente al fracking.



(Lea: ‘Hay que mitigar la desinformación frente al ‘fracking’)



La capital del Meta fue la ciudad invitada a la reciente Vitrina Anato, en reconocimiento a los 180 años de fundación.



(Lea: Así serán los pilotos de fracking en Colombia)

¿Qué representó para Villavicencio ser el destino nacional invitado a la Vitrina de Anato?



Representó el gran compromiso de reconocer nuestro potencial turístico, de seguir cualificando nuestros servicios, de mejorar las condiciones en las que hoy nuestra ciudad está implementando sus programas turísticos. Lo más importante es valorar y resignificar los grandes atractivos turísticos dada nuestra biodiversidad: 53 senderos ecológicos, más de 350 especies de aves, somos la capital nacional del pie de monte.



¿Cómo los afectan las dificultades de la vía a Bogotá y qué compromisos hay para mejorar la conexión con el centro del país?



Nosotros le hemos planteado abiertamente al Gobierno Nacional que revise las condiciones en las que opera el concesionario. En la medida en que se garanticen las condiciones de estabilidad, Villavicencio tiene todo para ser un gran atractivo turístico.



Espero que se puedan reafirmar distintas modificaciones a la concesión actual, que determina que los puntos críticos están por fuera de la misma y son responsabilidad de Invías. Al mismo tiempo, que el Gobierno subsane decisiones como las del incremento de peaje.



¿Qué se está haciendo para que haya más vuelos a Villavicencio?



La expectativa es que lleguen muchas más empresas. Nosotros podemos organizar abiertamente la posibilidad de avanzar significativamente en mejores tarifas, en un mejor aeropuerto. Ya existe un compromiso de la Aerocivil, que esperamos que se materialice en obras. Queremos nuevo aeropuerto o una modificación al actual que realmente amplíe las condiciones y la operación.



¿Qué cifras habría en el caso del nuevo aeropuerto?



Las cifras son altísimas porque Villavicencio, por sus condiciones aéreas, tiene la capacidad para mejorar las condiciones de carga, incluso superiores a lo que hay en Bogotá. Un nuevo aeropuerto en Villavicencio garantizaría no solamente las condiciones para el tráfico de pasajeros y el turismo, sino también es un tema de carga relacionado con la producción agroindustrial en la ciudad. Podíamos fácilmente ampliar con la operación nocturna, con mejor flujo y mayores condiciones de tráfico.



¿De cuánta inversión se está hablando?



El cálculo que tiene el Gobierno Nacional de la ampliación del aeropuerto Vanguardia es de alrededor de 40 mil millones de pesos. El cálculo de un nuevo aeropuerto en el sentido en el que se diversifique la operación de la Base Aérea de Apiay, también desde el punto de vista civil, sería una inversión de alrededor de 150 millones de pesos.



¿Cómo es la idea del Parque Metropolitano?



El Parque Metropolitano se debe convertir en un símbolo de identidad y un atractivo turístico importante para la ciudad.



Estamos hablando de alrededor de 20 hectáreas en las que vamos a consolidar la idea de un museo histórico para nuestra ciudad. Se trata también de unas 15 hectáreas de una reserva natural.



Vamos a hacer el Foro Nacional Urbano y allí esperamos, mediante un concurso público de diseños, entregarle a la ciudad un parque del que nos sintamos orgullosos.



¿Cómo va Villavicencio en el plan de ciudades inteligentes?

​

Queremos consolidar una ciudad moderna, con bonos de construcción, banco de tierras, e instrumentos urbanísticos y renovación urbana.



¿Cómo va a atender el crecimiento de la ciudad impulsado por el ingreso petrolero, especialmente en servicios públicos e infraestructura?



Nosotros hemos planteado la importancia diversificar la economía local, de fortalecer los empresarios locales, de que el turismo también una importante fuente de generación de empleo y de ingreso, además de la posibilidad de fortalecer la industria y otro tipo de actividades económicas.



Un tema álgido es el ‘fracking’, ¿cuál es su posición?

​

La postura clara que nosotros hemos planteado es que no existen ni las condiciones, ni las garantías para hacer fracking en Colombia. La fragilidad ambiental y la enorme biodiversidad ambiental no la podemos poner en riesgo por el afán y la dinámica de extracción petrolera. No estamos con el fracking.



¿Qué planes tiene para el impulso a la agroindustria?



Necesitamos con urgencia generar valor agregado a los productos agropecuarios en nuestra región. En este sentido estamos diseñando una política de industrialización para la generación de nuevas industrias. Estamos pensando en consolidar un cinturón industrial en nuestra ciudad. Es una apuesta clara para el desarrollo económico y para la producción.



En ese sentido, ¿qué le espera a la ganadería?

​

Uno de los retos que tenemos es avanzar en una agenda en la que le generemos valor agregado al ganado. Y en ese propósito decimos que Villavicencio no necesita seguir enviando carne en pie y menos con las dificultades que se ha tenido en la vía a Bogotá. Tenemos que desarrollar un encadenamiento industrial para potenciar la transformación de la producción primaria y mejorar las condiciones de desarrollo industrial.