‘El mundo laboral va para el modelo híbrido’

Después de un 2020 en el que las organizaciones se concentraron en capacitarse y fortalecerse en medidas de bioseguridad y trabajo en casa, ahora deben prepararse para la pospandemia.



(Empresas admiten que empleados laboran más horas en trabajo en casa).

En ese proceso, el modelo híbrido, en el que unos días se cumplen las labores en casa y en otros en la oficina, se plantea como la forma de trabajar en el futuro, en las empresas que no se concentran en tareas operativas.



Así lo considera, Gladys Vega, la nueva Presidenta de la Federación Colombiana de Gestión Humana, Acrip, quien también está al frente de la Vicepresidencia de Talento y Sostenibilidad en Altra Investments, con 15 compañías y 17.000 trabajadores.



A su juicio, el desafío de la Acrip es apoyar a los líderes de talento para que acompañen de manera acertada a las organizaciones.



“En el 2021 también nos concentramos en cuidar la vida y la salud, pero dentro de nuestro rol de recursos humanos, somos aceleradores de negocios. Este año tenemos que potenciar la colaboración y la capacidad de movilizar información para responder a las nuevas estrategias”, comenta.



Para la directiva, cuando termine la pandemia muchas compañías no van a retornar a las oficinas como operaban hasta hace un año. “Capturamos ya las ventajas de esos modelos de trabajo en casa”, agrega.



Asegura que los estudios han mostrado que con esta modalidad la productividad no se ha visto afectada.



“Yo creo que la virtualidad también nos ha enseñado a hacer un curso o a tener nuevas relaciones, y a conectarnos con compañeros de otras ciudades sin tener que tomar un avión”.



A su juicio, las consecuencias de esta forma de trabajar tienen que ver con que el aislamiento social ha acartonado las interacciones.



“Lo que está planteado hacia adelante es que los equipos deben encontrar modelos para encontrarse regularmente y tener esas conversaciones estratégicas”, plantea.



Sin embargo, precisa que es importante que rijan normas más flexibles para avanzar en los cambios que traerá la pospandemia, más adaptadas a las necesidades actuales, y añade que “es fundamental avanzar con el Gobierno para aportar a la empleabilidad”.



“La normatividad del teletrabajo, en el contexto en que nos encontramos, y entendiendo que seguirán los modelos híbridos debe ser revisada y ajustada”, indica la presidenta de Acrip.



En esa línea, expresa que la gestión también debe enmarcarse en una perspectiva de sostenibilidad para saber “qué debemos hacer las organizaciones para responder a nuestros impactos y cómo contribuir con gremios y Gobierno a reducir el desempleo”.



Para Gladys Vega, el otro desafío es trabajar en la salud emocional del personal. “Aquí todos nos hemos visto afectados con el aislamiento. Se normalizan esos estados pero la depresión y el estrés laboral son el pan de cada día”, advierte.



Al argumentar que si bien el área de recursos humanos es una palanca para lograr las transformaciones que buscan cuidar al ser humano, cree que los líderes de la empresa tiene una responsabilidad. “Hay que propiciar ese modelo híbrido para que las dinámicas de equipo no se vean afectadas, la conexión emocional y la construcción de espacios de confianza no se disminuyan y donde estemos pendientes de que no hay afectación mental”.



De acuerdo con Vega, para construir compromiso es clave demostrar al colaborador que, importa como ser humano, más allá de sus tareas y su rol.



Para forjar ese vínculo de pertenencia, dice, hay que fortalecer el sentido de contribución por objetivos compartidos y conectar al colaborador con el propósito, ojalá trascendente.