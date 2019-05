El ‘offshore’ del Pacífico, en el radar de las grandes petroleras

El desarrollo petrolero en los bloques costa afuera (off shore) en Colombia no solo ha despertado el apetito de las empresas por operar en las aguas del mar Caribe, sino que en las últimas semanas también han manifestado un serio interés por los yacimientos en la costa Pacífica.



Una vez entró en vigor la minuta de exploración y producción E&P offshore, tarea que adelantó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y se comenzaron a firmar los primeros contratos para esta misión en el Caribe, las petroleras no demoraron en preguntar sobre la posibilidad de replicarlos en aguas frente a las costas de Chocó, Valle, Cauca y Nariño.



La posibilidad de abrir la operación petrolífera en los bloques del Pacífico fue puesta sobre la mesa por el propio presidente de la ANH, Luis Miguel Morelli, en el pasado congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).



En su intervención, el funcionario recalcó que si bien el desarrollo petrolero en aguas del Caribe puede convertirse en la nueva provincia gasífera, no habría que dar espera para realizar esta tarea con nuevos inversionistas en la costa del Pacífico colombiano.



“Hay que dejar en claro que en nuestro desarrollo para la producción de hidrocarburos no hay punto de comparación con México o Brasil, pero el país tiene un potencial muy importante en yacimientos costa afuera y se podría abrir esa nueva línea en estas aguas”, subrayó el presidente de la ANH.



MÁS ESTUDIOS GEOLÓGICOS



Técnicos de la entidad le confirmaron a Portafolio que siguen desarrollando los estudios geológicos del caso para precisar el nivel de prospectividad de los hidrocarburos en los yacimientos.



Así mismo, al indagar con voceros de Ecopetrol sobre la posibilidad de desarrollar exploración y producción de bloques en aguas de la costa pacífica, indicaron que esta actividad podría ejecutarse a mediano o largo plazo.



Y precisaron que deben ampliarse y profundizarse los estudios geológicos en los lechos de estas aguas, ya que hasta que no se determine la prospectividad, no habría paso a una siguiente fase en exploración.



PROSPECTIVIDAD ESTIMADA



Al consultar con analistas del sector petrolero sobre la posibilidad de una operación offshore en el Pacífico colombiano, no dudaron en señalar que podría ser una apuesta interesante y atractiva para lograr el aumento de las reservas de hidrocarburos y garantizar la autosuficiencia energética del país.



Subrayaron que los ricos yacimientos de crudo que ya “comienzan a vislumbrase con los primeros estudios” y reposan en el subsuelo del lecho marino frente a las costas del Pacífico ya están despertando el interés de grandes multinacionales petroleras que cuentan con los recursos y tecnología para explorar y explotar el crudo en el fondo del mar.



Un informe de la ANH, al que tuvo acceso este diario, indica que en aguas de la costa Pacífica colombiana están trazados 13 bloques los cuales están disponibles para la actividad de hidrocarburos, los cuales representan 8'287.186 hectáreas.



Pero los técnicos de la Agencia consultados dejaron en claro que aún falta tela por cortar en cuanto a evaluación técnica para establecer realmente el potencial del yacimiento en petróleo y gas.



Cálculos preliminares de la ANH proyectan que, en un escenario hipotético, se estima que el potencial de yacimientos de crudo debajo de estas aguas, en bloques cercanos a la costa y, en un escenario optimista, sería superior a los 3.000 millones de barriles.



Sin embargo, un estudio del Departamento de Geología de la Universidad Nacional señala que en un escenario moderado (P50), y tomando en cuenta las tres cuencas costa afuera del Pacífico colombiano: Choco Offshore, Tumaco Offshore y Pacífico Profundo, se estima una prospectividad de 31.739 millones de barriles de crudo y 5,88 terapiés cúbicos en gas natural.



El informe académico revela además que la cuenca que registraría la mayor prospectividad es la que está más alejada de la costa (Pacífico Profundo), la cual tendría en su yacimiento 25.566 millones de barriles de petróleo y 4,64 terapiés cubicos de gas natural.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio