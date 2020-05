El pago del subsidio a la nómina estará listo antes de junio

El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó los alcances del subsidio a la nómina, giro que corresponde al 40% de un salario mínimo para las empresas que hayan reportado una disminución en su ingresos del 20% en abril de 2020 frente al mismo mes del año pasado.



De acuerdo con el jefe de la cartera económica, deberá estar listo a más tardar a finales de mayo y estará vigente durante tres meses, dijo en un conversatorio virtual con empresarios de AmCham Colombia.



El ministro Carrasquilla sostuvo que para el pago del subsidio a la nómina esta semana las empresas están entregando toda la documentación a las entidades bancarias, lo cual debe quedar cerrado el viernes próximo.



“Por lo tanto esta semana no vamos a poder hacer el giro, pero el primer mes de afectación es el mes de mayo y vamos a hacer todo lo posible, antes de cerrar el mes de mayo que todas las transferencias queden hechas”, aseguró el funcionario.



Así mismo, reiteró que el Gobierno tiene toda la voluntad de apoyar a las empresas ante la magnitud de la crisis y por ello “tiene toda la voluntad de sustituir al sistema financiero en términos de la toma de riesgos, hemos puesto en el balance del sector público, a través de las líneas de crédito garantizadas por el FNG, un riesgo que en tiempos normales no se hubiera puesto”.



También señaló que otro objetivo del Gobierno Nacional es inyectar liquidez a pequeñas y medianas empresas, que son las primeras afectadas y que presentan una tendencia a la baja; sin embargo, en la medida en que la cuarentena se extienda, las grandes empresas también se verán afectadas.



Dentro de los alivios ya existentes, el alto funcionario recordó que las entidades financieras no pueden reprogramar créditos con tasas de interés más altas a las que venían manejando; y que también, mientras se mantengan los períodos de gracias los beneficiarios están absueltos de reportes ante las centrales de medición de riesgo; todas estas condiciones estipuladas en circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia.



Por otro lado, frente a una pregunta relacionada con el proyecto de ley que hace trámite en el Congreso de la República llamado “borrón y cuenta nueva”, el Ministro Carrasquilla reiteró la posición contraria de la cartera a eliminar por completo la información crediticia de los usuarios del sistema financiero.



“Nosotros mandamos una comunicación diciendo que estábamos opuestos a esa iniciativa, exponíamos que la información crediticia es muy importante, la construcción de historias crediticias es muy importante y que una ley que elimine la totalidad de esa información financiera genera una presunción que puede no ser la correcta y dados los sesgos de los mercados crediticios podría terminar perjudicando a mucha más personas y empresas de las que beneficia”, aseguró el Ministro de Hacienda.



Agregó que tras varias intervenciones y diálogo con los ponentes de la iniciativa se logró suavizar la medida y que la información crediticia se mantenga en las bases de datos por dos años, tiempo que permitiría a las entidades financieras tomar decisiones adecuadas a la hora de estudiar las solicitudes de préstamos.



MÁS DE 3 DÍAS SIN IVA, INVIABLE



Frente a la posibilidad de extender el comercio a quince días sin IVA, como se propuso hace unos días, el ministro Carrasquilla aseguró lo ve inviable. “Ya tenemos aprobado en Ley un tema de tres días sin IVA, la ampliación de eso la veo viable, se puede discutir, tal y como sucedió con el Impuesto de Renta, algún manejo eventual de los plazos con el fin de poner en el balance del Gobierno los problemas de liquidez y las necesidades de endeudamiento de corto plazo”, señaló.