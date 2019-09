El país cerraría el año con 900.000 barriles de petróleo al día

El optimismo por la reactivación petrolera y el comportamiento en la producción de crudo, ha llevado a los analistas del sector hidrocarburífero del país a pronosticar que hacia final de año la extracción promedio diaria llegaría a los 900.000 barriles.



La proyección estimada de los expertos se sustenta por el comportamiento de la operación en los primeros siete meses del año, con la cual auguran que el camino quedaría despejado para arribar a la citada meta.



Los expertos consultados por Portafolio explicaron que en el primer semestre del presente año, la producción promedio diaria de crudo del país se ubicó sobre los 892.000 barriles; es decir, escasos 8.000 para llegar a la citada meta.



(Aumentó la producción de petróleo y gas de Colombia).



Incluso fueron más allá al precisar que la caída en la producción diaria de petróleo registrada en julio con 868.745 generaba un cambio en el promedio en los primeros ocho meses del años, y que era de 886.845 barriles, y que la diferencia ahora era de 13.155 barriles, la cual “tampoco era significativa”.



Las fuentes consultadas indicaron que la cotización actual del barril en los mercados (US$60,95 al cierre de ayer), tampoco se convertiría en un obstáculo para poder llegar a la meta. “El panorama esta despejado porque seguirá en aumento los niveles de producción”, afirmó uno de los analistas consultados.



LA APUESTA DEL SECTOR



Del buen ambiente por el cuarto de hora de la operación petrolera del país también se contagió el Gobierno Nacional, el cual no duda en pronosticar que esta actividad cerrará el año con buenos números.



“La reactivación del sector de hidrocarburos es una realidad en Colombia. Mientras en el segundo trimestre de 2016 y 2017, la actividad tuvo reducciones de -9,4% y -5,2%, respectivamente, en el mismo periodo de los dos últimos años ha venido creciendo”, señaló la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.



La funcionaría señaló además que el aumento en la producción de crudo representa “más y mejores oportunidades de empleo, ingresos y beneficios para el país y las regiones”.



Otro de los síntomas que le da insumos a los analistas del sector, como al Ejecutivo, para pronosticar una meta a final de año de 900.000 barriles, es el buen comportamiento de la operación entre enero y agosto.



En lo corrido del año, la actividad petrolera se ha caracterizado, no solo por mantener las tareas que viene de años atrás, sino también por la puesta en marcha de campos como La Pluma (Tecpetrol),Quriyana (Ecopetrol) y Aguas Blancas (Parex Resources), además del desarrollo del campo Cañacabare (Colombia Energy Development), en el municipio de Orocue (Casanare), que quintuplicó su producción, pasando de 400 barriles por día en el mes de enero a más de 2.100 barriles por día en el mes de mayo.



(La producción petrolera lleva un año de plena recuperación).



Así mismo, se tiene en la cuenta de producción el desarrollo del bloque Capachos por parte de Parex Resources en el municipio de Tame (Arauca). Este contrato incluye los campos Andina y Capachos, que en conjunto produjeron más de 5.000 barriles diarios, lo que representa un crecimiento de tres veces más con respecto a los volúmenes producidos en enero de 2019 (1.685 barriles al día).



ESTIMACIÓN MODERADA



En esta ola de optimismo por la reactivación petrolera del país, voces del sector afirman que si bien hay un crecimiento en la producción de crudo, el desarrollo de la operación no daría para que a final de año se llegue a los 900.000 barriles diarios en la extracción.



La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), en su informe Balance Petrolero (segundo trimestre) resaltó que si bien se presentó un crecimiento en los volúmenes de extracción de crudo, la caída en la producción registrada en julio pasado, que significó un 2,63%, con respecto al mismo mes del 2018, alteró el promedio diario en lo corrido del año, y que afectará la operación en el resto del año, a lo que también se suma el precio internacional del barril referencia Brent.



“Mediante un modelo estadístico de Vectores Autorregresivos (VAR), estimamos que la producción de petróleo se ubique al rededor de los 870.000 barriles promedio día para el mes de agosto, y que para el 2019 se registre una media anual que supere los 880.000 barriles”, señala Campetrol en su documento técnico.



Para el presidente del citado gremio, ingeniero Germán Espinosa, no hay duda que el país presenta un continuo aumento en la producción de hidrocarburos como señal de la consolidación de la reactivación del sector.



“Esperamos un esfuerzo en la actividad exploratoria, la cual se ha encontrado rezagada en los últimos años, siendo vital para el sostenimiento de los actuales niveles de producción y la autosuficiencia energética del país”, subrayó el líder gremial.



Por su parte, Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) indicó que el promedio de producción del año aún está por debajo de los 888.000 barriles/día, más cuando en el mes de julio se registró la menor producción de los últimos diez meses.



“El reto más importante para el país debe ser incorporar reservas. Y en esto tenemos que movernos más rápido: las tasas de exploración siguen siendo insuficientes en cuanto a perforación de pozos de exploración y actividad sísmica”, dijo Cabrales Segovia.



Agregó que se espera que con la nueva ronda permanente los niveles de exploración lleguen a los de 2012, y se pueda seguir reactivando el sector que es vital para las finanzas, la generación de empleo y la seguridad energética.



