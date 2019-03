‘El país debe medírsele a tener billetes plásticos’

Tener billetes con mayor seguridad y de mayor duración es la premisa que tiene la empresa CCL Secure, que con la tecnología de un sustrato de polímero, desde 1998 les permite a los bancos centrales de Australia, México, Inglaterra y Chile, entre otros, tener una moneda al menos 10 veces más segura, 75% más limpia, de tres a cinco veces más duradera y un 60% más ecológica.



“Nosotros estamos promoviendo esta tecnología a nivel regional hace dos décadas, el banco de México fue el primero que adoptó el polímero, después Chile y tras esto han ido sumándose otros bancos centrales, lo que estamos garantizando es la durabilidad de los billetes, la seguridad, limpieza y que tiene muchas bondades”, explicó el director de desarrollo de CCL Secure, Gustavo Asecenzo.



La diferencia entre los billetes de papel y los del polímero garantiza que la tasa de falsificación mucho más baja.



“En el caso de las tendencias nosotros tenemos ejemplos como el del banco central de Inglaterra, que tiene todos sus billetes con esta tecnología, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en Latinoamérica también tenemos el ejemplo de Nicaragua, Costa Rica y lo que vemos es que está funcionando, solo tenemos algunas barreras respecto a los hábitos de uso”, agregó Asecenzo.



En Latinoamérica la mitad de los países aún no utilizan este tipo de papel moneda. “Realmente para que Colombia tenga está tecnología y estos billetes solo faltaría tomar una decisión, pero no solo acá sino en otros países que pueden ser más complejos por tener su propia imprenta, pero solo depende de una decisión”señaló Asecenzo.



En el caso de las creencias sobre el polímero y el uso de plástico, hay que hacer una diferencia, “lo principal para hacerle frente a esa percepción está en reconocer cuál es el plástico de un solo uso y el especializado, lo que usamos no es de un solo uso, es de alta durabilidad, no contaminas a ese nivel y el uso de gases de invernadero para su producción es menor a la de un billete de papel”, indicó el empresario.



Así que otra ventaja es que en su desarrollo contamina menos y es más fácil de reciclar y, de hecho, la empresa tiene desde 2015 con un programa para la reutilización.