'El país debe perderle el miedo a la calidad'

Durante el mes de noviembre en Colombia se celebra el Mes de la Calidad. Y para Camilo Fernández de Soto, el presidente de Colombia Productiva, es la oportunidad para hablar de este tema que es fundamental no solo para aumentar los niveles de productividad de las empresas, sino para crecer y diversificar las exportaciones.



(Lea: Nueva caída de las exportaciones colombianas)

Elevar la productividad, la calidad y el valor agregado en la industria es uno de los trabajos de esta entidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que, además, tiene entre sus desafíos aumentar los indicadores de alrededor de 1.000 empresas en 2019 a través de Fábricas de Productividad, uno de los programas bandera de este Gobierno que llega a las regiones a través de las Cámaras de Comercio como aliadas y con el apoyo del Sena.



(Lea: Más arándanos de Colombia a la conquista del mercado de Estados Unidos)



Colombia Productiva se ha especializado en mejorar la productividad interna de las empresas.



(Lea: Certificadas en calidad 14 firmas del país para exportar)



¿Qué tan preparada está la industria colombiana en temas de calidad?

​

Cada vez hay más empresarios conscientes de la importancia de adoptar estándares de calidad, aunque queda un recorrido muy grande por hacer. La experiencia de Colombia Productiva en estos años nos ha enseñado que hay que fortalecer la cultura de la calidad.



Por ejemplo, en los diagnósticos que hacemos a las compañías que participan en nuestros programas identificamos que seis de cada diez no tienen certificaciones de calidad para acceder a mercados internacionales, que una de cada cuatro no sabe cuánto dinero pierden por este motivo y que ocho de cada diez gerentes desconocen la gestión de calidad de sus empresas.



¿Es la calidad una prioridad para los empresarios?



Es el reto. Debe ser una prioridad porque los mercados y el consumidor así lo exigen. Los acuerdos comerciales les abrieron a los empresarios un mundo de oportunidades, pero muchas de ellas están condicionadas al cumplimiento de normas internacionales que garantizan a los países que los bienes y servicios que importan son de la mejor calidad.

Solo por dar un ejemplo: siete de cada diez compañías que llegan a Colombia Productiva reconocen que la falta de certificaciones de calidad les ha impedido exportar o abrir un nuevo mercado.



¿Qué se ha hecho desde Colombia Productiva para apoyar a las compañías?



Ayudar a mejorar la calidad del tejido empresarial está presente en los servicios que ofrecemos. Por ejemplo, Fábricas de Productividad, que recibe inscripciones de manera permanente, tiene nueve líneas de atención y una de ellas es calidad.



Con recursos de MinComercio, estamos cofinanciando el 70% (hasta $200 millones) el valor de los procesos que las empresas y los laboratorios necesitan poner en marcha para obtener certificaciones y acreditaciones internacionales de calidad. Sabemos que una brecha importante es el acceso a recursos económicos y al acompañamiento para cumplir estas normas.



También, con MinComercio revivimos el Premio Colombiano a la Calidad para la Exportación con el objetivo de exaltar a las pymes que le apuestan a la calidad en sus negocios y que ha sido vital para exportar. Este reconocimiento será entregado por el Presidente de la República a final de año.



Tienen programa que cofinancia recursos para obtener certificaciones. ¿Qué han logrado?



Se llama Calidad para Exportar y es un programa que hemos tenido vigente por cuatro años, pero que dado los buenos resultados lo hemos fortalecido y aumentado en 50% sus recursos. Actualmente tenemos abierta la convocatoria de este año hasta el 8 de noviembre.



De las tres fases anteriores, 17 empresas ya tienen certificaciones y otras 22 están en proceso de conseguirlo. Le puedo decir que estas compañías hoy tienen luz verde para exportar paracaídas para aviones militares o envases plásticos con sistema roll on hacia Estados Unidos, tapizados para sillas de aeronaves comerciales hacia la Unión Europea y servicios de contact center especializado en salud para Reino Unido.



También tendremos laboratorios con acreditaciones para hacer ensayos químicos que determinen los plaguicidas en el aguacate Hass, clave para exportar al mercado estadounidense y europeo.



¿Qué tanto pueden mejorar una negocio que implemente estándares de calidad?



La calidad es la base de una empresa productiva. Cuando estas incorporan en su ADN el cumplimiento de estándares de calidad, por defecto mejoran la eficiencia de sus procesos y esto se traduce en que son capaces de producir más y mejor.



¿Por qué las empresas les falta avanzar en calidad?

​

Por diversos motivos: el primero es porque creen que invertir en calidad es un gasto cuando en realidad es una inversión que ayuda al crecimiento de los negocios. Un segundo es porque les falta información para conocer qué normas deben cumplir, y en este punto aportamos al fortalecimiento del Sical, además de capacitar a los empresarios para ayudarlos a identificar sus necesidades.



Uno tercero es el acceso a más recursos y a herramientas que les ayuden a iniciar sus procesos en calidad, por esto las convocatorias y proyectos que lideramos en Colombia Productiva responden a estos desafíos.