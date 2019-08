El país no cumplirá meta de reducir en 50% los siniestros viales

Reducir a la mitad la cantidad de muertos y lesionados a causa de incidentes de tráfico en el mundo para el 2020 es uno de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que no se cumplirá en Colombia, y probablemente tampoco en el mundo.



Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2018 se atendieron 46.416 casos por este tipo de episodios que ocasionaron, en suma, 6.879 fallecimientos. Además, hubo 39.537 lesionados, es decir, en el 14% de los casos se registraron decesos.

“En el 2018, la muerte de accidentes de transporte aumentó en 1,85 % con respecto al 2017. Lo anterior denota que durante el año pasado se registraron 125 fallecidos más en el sistema forense (...) por causa de accidentes de transporte”, dice un reporte de la entidad.



Teniendo en cuenta esas cifras y la cantidad de fallecimientos registrados en las vías de los últimos siete años, que han tendido al alza, a pesar de que entre 2016 y 2017 hubo una reducción significativa, se evidencia que no se cumplirá el objetivo de reducción de siniestros mencionado para el año que viene.



De acuerdo con Darío Hidalgo, director de la Fundación Despacio, centro de investigación enfocado en la movilidad, es claro que no se llegará a esa meta y las naciones se tendrán que reunir nuevamente, probablemente en 2020, para replantear las proyecciones.



“Frente a esto es importante tener en cuenta que a nivel nacional, aunque se han adoptado políticas públicas y educativas en el país para reducir las tasas, esas medidas no son suficientes. Educar a los niños es importante pero no lo es todo, hay que mirar este fenómeno de manea holística y empezar a evaluar las causas de la siniestralidad, incluyendo la seguridad que ofrecen los vehículos que se venden en Colombia. Hay que dejar de ver estos incidentes como simples errores humanos”.



Llama la atención que el índice de muertes al año registradas por estos episodios en Colombia es de 14 personas por cada 100.000 habitantes, estando por encima de la tasa de decesos por cáncer de seno (6,7 personas), cáncer de próstata (6,9 personas) y cáncer de pulmón, que llega a 1,8 personas.



Cabe destacar que en el país las personas son más vulnerables en las calles que en otros países, pues mientras en el promedio mundial los peatones tienen un índice de riesgo del 22% en Colombia es de 24% y en el caso de los motociclistas, la tasa local es del 48%, el doble que la global.



No obstante, de acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el primer semestre del año se reportó una reducción en la tasa de mortalidad, pasando de 3.096 personas en ese periodo del 2019 a 3.024 en el 2018, lo que muestra una disminución de 2,3%.



Además, señalaron que al analizar este fenómeno es importante revisar el crecimiento poblacional y el aumento del parque automotor del país. De hecho, según el Runt, solo entre enero y junio del 2019 se matricularon 408.020 vehículos nuevos, de los cuales, 71% correspondió a motocicletas.



Además, en ese mismo periodo, se expidieron 271.279 licencias de conducción nuevas, para un total de 12,1 millones de personas autorizadas para manejar en el país.



LAS POLÍTICAS APLICADAS



La Agencia Nacional de Seguridad Vial emprendió el programa de Regionalización de la Seguridad Vial, con lo que 71 entidades territoriales con altos índices de siniestralidad firmaran convenios de cooperación. Además, se instalaron siete consejos en los departamentos de Cesar, Huila, Antioquia, Vichada, Sucre, Tolima y Casanare. Otra de las acciones es la implementación de la primera fase del programa ‘Pequeñas Grandes Obras’, con la que se llegó a 26 departamentos. En la siguiente etapa irán a 105 puntos de intervención. Esperan que a 2022 la cifra de muertes en vías se reduzca a 5.320 personas.