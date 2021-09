El país quiere mejorar el TLC con EE.UU. y potenciar el agro

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, explicó en la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) la hoja de ruta del comercio, la industria y el turismo en los próximos meses.



La idea es que el país mejore el acuerdo comercial que tiene con Estados, pues una de las motivaciones para la suscripción del TLC era cambiar la estructura exportadora primaria, cuya dinámica depende de factores exógenos, como precios internacionales, que son volátiles.



“Por eso el énfasis debe del sector debe ser en productos no minero energpeticos. Ambas partes estamos haciendo un balance, vemos que la diversificación de las exportaciones aumentó del 16%en 2012 a un 47% en 2020", expuso la ministra.



De acuerdo con Lombana, antes del TLC, Colombia tenía una balanza comercial positiva que superaba los 8.000 millones de dólares, pero a partir del 2014, se empezó a presentar un déficit de aproximadamente unos 3.100 millones de dólares, en 2019 y 2020 el desbalance estuvo cerca a 1.000 millones de dólares.



“Los bienes mineros eran el 83% del total exportado, ahora el TLC ha permitido una diversificación y el impacto ha sido positivo, se han enviado más productos hacia Estados Unidos que en 2012 y la mayor parte son bienes agropecuarios y agro industriales con 68% del total entre los que se destaca el café, las flores y el banano entre otros”, dijo.



En el caso de las importaciones, la ministra destacó que de los productos adquiridos, el 24% son originarias de los Estados Unidos siendo materias primas, bienes intermedios, bienes de capital y construcción.



“Se ha establecido como prioridad el aprovechamiento del sector agrícola y también manufacturas y textiles, hemos logrado varias admisibilidades, tenemos una priorización en arándanos, mango fresco, uchuva y pasiflora que aún están pendientes junto con el pollo y la carne bovina, pronto esperamos tener resultados al respecto, también estamos trabajando en la compra de algodón con fines de exportación para la producción de prendas de vestir, al igual que tenemos un proyecto con la Andi en los insumos en la lista de escaso abasto”, apuntó.



Para lograr mayor inyección de capital en el país, las megainversiones serán la clave dentro del Plan Nacional de Desarrollo como una estrategia específica para la atracción de IED y, particularmente, en proyectos de infraestructura que buscan aumentar la competitividad del país.



Entre los proyectos que están listos para invertir se encuentra la Primera Ola de Megaproyectos 5G por APP que incluye el Acceso Norte Fase II (US $358 millones), la Troncal del Magdalena 1 (US $561 millones), entre otros y, próximamente, estará la Segunda Ola de Megaproyectos 5G por APP que son 12 iniciativas por un valor estimado de US $7.7 mil millones, junto con un paquete para el sector turístico.



En el caso de la relocalización de empresas, a Colombia llegarían 57 empresas extranjeras “esta estrategia ha sido fundamental la narrativa que hemos venido construyendo como destino de atracción de inversión de eficiencia, apalancada por nuestro régimen de megainversiones, nuestro régimen de zonas francas y todos los beneficios tributarios específicos para sectores como turismo, audiovisual, economía naranja, entre otros”, dijo Lombana.



La directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, sostuvo que Colombia cuenta con condiciones favorables para la atracción de inversionistas y en el caso particular de Estados Unidos, se cuenta con un Tratado de Libre Comercio moderno y que da el marco normativo necesarios para los negocios.



“El TLC sumado al manejo responsable de la economía y la ubicación geográfica del país con conectividad aérea permite que el país sea usado como plataforma exportadora tanto hacia EE.UU. como otros destinos de la región”, expuso.



Lacouture recordó que las casi 4450 empresas de Estados Unidos en Colombia generan alrededor de 100 mil empleos directos e indirectos, en los últimos 10 años a 2020 la inversión extranjera directa desde EE.UU. ascendió a US$25.148 millones, siendo el 17,7% del total.



Dentro de los sectores que se han identificado con potencial están industrias 4.0, agroindustria, manufacturas, químicos y ciencias de la vida, materias de construcción y textiles.