‘El país reclama empresarios más activos’

En 35 años de existencia cumplidos este año, Inalde, la escuela de negocios de la Universidad de la Sabana, se ha encargado de fortalecer la enseñanza en dirección empresarial bajo una visión más humanista y prudencial.



Alejandro Moreno Salamanca, director general de la institución habló con Portafolio sobre cómo deberían enfrentar las cabezas de las organizaciones la crisis actual.



¿Cuáles han sido los principales cambios en estos 35 años?



Inalde nace hace 35 años con el propósito de transformar la sociedad a través de la alta dirección. No solamente se pretende capacitar a los directivos, sino a través de ellos contribuir a tener un país más equitativo. Nosotros concebimos la dirección distinta a la administración y por eso el foco de educación es hacia la toma de decisiones más prudenciales.



Las temáticas que se enseñaron en el año, 85 por supuesto, eran diferentes, pero algo que nunca cambia es que una empresa es una comunidad de personas y en ese sentido la dirección humanista de Inalde se ha mantenido. Hemos evolucionado con un programa de presidentes que se llama PADE (Programa de Alta Dirección Empresarial), pero también avanzamos hacia otros para vicepresidentes y gerencias de empresas más pequeñas.



¿Por qué en el libro que conmemora el aniversario se usa el velero como ejemplo para el liderazgo empresarial?

​

Un velero lo que tiene perfectamente claro es el norte al que quiere llegar y antes de zarpar hace unos cálculos para lograr su propósito, pero la marea, y el viento nunca se pueden prever de manera completa, por lo que es importante saber adaptarse a las circunstancias.



La sección de las ‘bases de navegación’ tiene que ver con la capacidad estratégica de liderazgo positivo y de propósito empresarial para mantener cohesionado el equipo; las ‘velas’ hablan de todas las dificultades que implica una crisis; los ‘tripulantes’ de la capacidad de generación de confianza por parte del capitán del barco; y una última, ‘viento y marea’ son las realidades de las circunstancias cambiantes.



¿Qué es el liderazgo positivo y el propósito empresarial?



Cada vez más la sociedad reclama empresas con sentido de propósito. Pienso que las marchas tienen que ver en gran medida con un modelo económico más humano. En ese sentido, el planteamiento de ese capítulo es que las empresas que superan la crisis son las que logran ver la importancia de tener un propósito con sentido global, ambiental, humano y financiero. Y el respeto y la promoción de la dignidad humana es clave para eso.



¿Qué consejos le da usted a los líderes empresariales para afrontar esta crisis?



Creo que si los empresarios entienden que muchas veces todo lo que hemos conseguido no ha sido por mérito propio, sino también por las circunstancias en las que se nace, es más fácil entrar en un diálogo con la diferencia.



Un elemento muy importante en este contexto de país es que, por muchas razones propias o ajenas a nosotros, los empresarios hemos querido vivir ocultos. Pero ahora si no tomamos un mayor rol en la opinión pública, la gente no terminará de entender el enorme valor que agregan las organizaciones a la vida civil. El país reclama empresarios activos.



¿Qué otros retos enfrenta la dirección empresarial?



Lo primero es que Colombia debería entender que la formación empresarial directiva nunca se termina. Somos un país, en el que comparativamente con la región, se tiene menor cultura de capacitación directiva. Por eso si se sigue con la responsabilidad y generación de empleo hay que actualizarse.



Y también saber que aunque haya crisis, la inversión en el talento es la mejor que un empresario puede hacer.



¿Cuál es el papel de las empresas en la recuperación?



Colombia tiene una economía microempresarial. El PIB del país está constituido por las pequeñas industrias y el empleo lo probé de manera excepcional este tejido. Entonces sin recuperación empresarial no habrá recuperación económica.



Pero pienso que un empresario por naturaleza es un hombre optimista que sabe que en los momentos difíciles es cuando más hay que invertir. Aunque no solo hay que buscar esa capacidad empresarial, sino una capacidad de mejor diálogo entre lo público, lo privado y la academia. Y también una fuerte construcción de institucionalidad.



En un país donde no hay seguridad jurídica es muy difícil que el tejido empresarial salga adelante. Sin embargo, también hay que reconocer que los empresarios a veces también le pedimos muchas cosas al Estado, pero al final también tenemos que ayudar a construir.



¿Qué opina de los principios de inversión responsable?



A mí me parece que la pandemia nos vino a mostrar que hay que vivir de otra manera. El frenesí con el que estamos explotando los recursos es insostenible y el mundo necesita de una inversión responsable. Hay cosas que pueden ser rentables, pero que probablemente habrá otras maneras de generar esos recursos.



Los empresarios debemos pensar no solamente como queremos que sea el país, sino que vamos a hacer para darle al país las condiciones. No es que puede hacer el país por nosotros, sino que podemos hacer nosotros por el país.



¿Qué tan importante es el emprendimiento en el país y cuál es estrategia de Inalde en este segmento?



Colombia es un país emprendedor, pero hay una dificultad entre el paso del emprendimiento al empresarismo. Esto es lo mismo que el conquistador y el colonizador.



Somos buenos conquistadores, pero a veces somos malos colonizadores.

Las prácticas de dirección son las que hacen que un emprendimiento sea sostenible y muchos de estos fracasan por no haber adquirido capacidades en finanzas, en entender el costo del capital, las prácticas de talento, o logística. Nosotros buscamos enseñarle a esos emprendedores a ser empresarios.