El país se alista ante la posible llegada del evento de ‘El Niño’

El país ya trazó su hoja de ruta para garantizar la oferta de energía que demandará el territorio nacional ante la gran probabilidad de la llegada del fenómeno de ‘El Niño’.



Este evento climatológico, que se caracteriza por un verano intenso y con bajo nivel de lluvias, que lleva al descenso en el nivel de los embalses, y cuyo respaldo corre por cuenta del parque térmico, prácticamente está a la vuelta de la esquina.



La conclusión se desprende de un documento de trabajo que desarrolló la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), al cual tuvo acceso Portafolio, en el que no solo se explican las razones por las cuales el arribo de ‘El Niño’, se da por descontado, sino además se trazan una serie de recomendaciones para asegurar el abastecimiento de electricidad en el país.



En el contenido del texto de 27 páginas y denominado ‘Medidas para asegurar el abastecimiento de la demanda en el verano 2020 - 2021’, se indica que el citado verano intenso tiene una gran probabilidad de presentarse por el tiempo de recurrencia del evento climatológico.



“Todavía es muy temprano para dar proyecciones respecto a su probabilidad, sin embargo, se debe tener en cuenta que el último fenómeno de ‘El Niño’ fue en el período 2015-2016, y tiendo en cuenta que el período de recurrencia de dicho fenómeno es de cuatro a cinco años, la probabilidad que se presente para el verano 2020-2021 es creíble”, subraya el documento.



PANORAMA ENERGÉTICO

La Creg deja claro en el texto de trabajo que el país actualmente se encuentra frente a un escenario en el cual no se ha consolidado una situación crítica en términos de ocurrencia de un episodio por el citado evento climatológico o de pronósticos de racionamiento, “sin embargo sí se presenta un panorama de riesgo de desabastecimiento de la demanda, con miras al verano 2020-20121”.



Los técnicos de la entidad recomiendan iniciar la estación (verano) con un nivel adecuado de embalsamiento, ya que los aportes no se han consolidado y según nos pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) es incierta su recuperación.



Y hacen la observación que el nivel agregado de embalse está por bajo de los índices históricos de acuerdo con los datos suministrados por XM (Administrador del Sistema Interconectado Nacional (SIN)).



“Las expectativas de precios en el mercado de energía no están dando las señales requeridas para contar con mayor generación térmica que permita conservar el embalse”, reza el documento, y a renglón seguido recalca que comienza a presentarse, y se espera un repunte de la demanda de energía con la reapertura progresiva de la actividad económica.



Finalmente, el documento de la Creg reitera: “la probabilidad de que ocurra el fenómeno de ‘El Niño’ en el período 2020-2021 es plausible si se tiene en cuenta el período medio de recurrencia del citado evento.



PROYECCIÓN



En el documento, los técnicos de la Creg advierten que, ante el aumento del consumo de energía por la reactivación económica, luego del aislamiento por la covid-19, es importante un adecuado suministro de energía eléctrica desde las fuentes de generación.



“Se considera necesario adoptar medidas antes de que se alcancen condiciones tales que puedan desembocar en situaciones de demanda no atendida en el mencionado período. Para tal fin se evaluaron tres alternativas: esperar la reacción del mercado en la situación actual, obligar la generación forzada de plantas térmicas y la aplicación del mecanismo para sostenimiento de la confiabilidad definido en la Resolución Creg 026 de 2014”, indica el documento de la entidad.



Por su parte, la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del País (Cacsse) reiteró la necesidad que las centrales hidroeléctricas realicen el embalsamiento requerido para alcanzar niveles que permitan asegurar la confiabilidad en el suministro de energía.



La Comisión indicó además que una menor generación hidráulica implicará un aumento en la participación de las plantas térmicas en los próximos meses, y según los análisis presentados la generación térmica está preparada para respaldar con su máxima capacidad dicho periodo seco.



“Actualmente, las térmicas están respaldando la generación de la energía que consumen los colombianos con una participación del 35% en la atención de la demanda total de electricidad”, señaló la Cacsse.



Según el último reporte del Centro Nacional de Despacho (CND) de XM, los aportes hídricos, determinantes para la disponibilidad de la generación hidráulica, se encuentran al 21 de mayo en 56,37% con respecto a la media histórica. Además, el nivel actual del volumen útil de los embalses para la generación de energía es del 33,22% frente al 42% mínimo histórico del mes de mayo de los últimos 20 años.



“La disminución inusual de las precipitaciones ha implicado que, a la fecha, los aportes hídricos, así como el nivel de los embalses se encuentren en mínimos históricos. En mayo se han presentado días con pocas lluvias, menores a las que se esperaban para esta época, y junio y julio serían meses “muy secos”, por debajo del promedio histórico”, afirmó la Comisión.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio