El país tiene baja entrada de banda ancha, OCDE

Colombia es el miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que tiene los índices más bajos de conectividad para las comunicaciones tanto fijas como móviles, alertó en Bogotá el secretario general de ese organismo, Ángel Gurría.



“A pesar de haber registrado un importante incremento de las conexiones durante los últimos años, Colombia sigue teniendo la penetración más baja de banda ancha de los países de la OCDE, con 52 suscripciones móviles y 13 suscripciones fijas por cada 100 habitantes”, afirmó Gurría al presentar el informe ‘Going digital en Colombia’, elaborado por la Organización.



En ese sentido, el secretario general aseguró que en los demás países del organismo esa penetración es de 110 suscripciones móviles y 31 fijas por cada 100 habitantes. Gurría señaló además que la velocidad promedio de la banda ancha y el porcentaje de conexiones mediante fibra óptica son inferiores al promedio de la OCDE.



“De acuerdo con el estudio, un paquete de internet de alto consumo fijo en Colombia cuesta dos veces y media más (...) de lo que se paga en promedio en los demás países. Esto limita los niveles de conectividad de los colombianos”, resaltó.



Gurría también advirtió que es fundamental incrementar la competencia en el sector de comunicaciones, pues la concentración del mercado “sigue siendo muy alta”. “Los tres principales operadores acaparan cerca del 73 % de las conexiones de banda ancha del país y uno en particular tiene una posición muy importante. En los servicios de datos móviles es todavía mayor, donde una sola empresa absorbe cerca del 54% de las líneas de datos prepagados”, detalló.



Al respecto, el presidente de Telefónica Movistar Colombia, Fabián Hernández, manifestó que es importante que la OCDE “muestre los retos que se deben superar, siendo uno de los primeros la delicada situación competitiva”.



“En servicios fijos, si bien el mercado se encuentra fragmentado, Claro es el operador más grande y el que más ha crecido en los últimos años. De igual forma, en servicios móviles, la concentración es evidente porque una sola empresa absorbe cerca del 54 % de las líneas de datos prepagados”, aseveró Hernández.



Por otra parte, la OCDE recomendó al Gobierno del presidente Iván Duque que realice lo más pronto posible la subasta del espectro electromagnético de 700 MHz con un proceso que garantice la cobertura y la competencia. El organismo sugirió al Gobierno que promueva un uso efectivo de las tecnologías digitales entre la ciudadanía, las empresas y las autoridades.



Según Gurría “muchos colombianos todavía carecen de las habilidades y destrezas informáticas básicas”. “Una cuarta parte de los que utilizan una computadora no son capaces de enviar correos electrónicos con archivos adjuntos. Una tercera parte no puede conectar otros dispositivos, por ejemplo una impresora”, manifestó.